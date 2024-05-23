تعاون بين «صحة دبي» و«جامعة بيرمنغهام» لتطوير الكوادر البشرية

المصدر: دبي - البيان

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وقعت هيئة الصحة بدبي أمس، مذكرة تفاهم مع «جامعة بيرمنغهام دبي» - إحدى فروع «جامعة بيرمنغهام» البريطانية العريقة، لتطوير كوادرها البشرية وتعزيز المواهب، والسياسات والاستراتيجيات الصحية، واستحداث آليات أكثر تطوراً للرصد والمتابعة والتقييم وقياس الأثر المستقبلي، وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعاون في البحث والتدريب.

وقع المذكرة عوض صغير الكتبي مدير عام الهيئة ، والبروفيسورة يسرى المزوغي رئيسة الجامعة. وتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع تخريج 14 موظفاً من موظفي الهيئة من البرنامج التدريبي بعنوان «النظم الصحية وتطوير السياسات» الذي نفذته الجامعة ويتوافق في معاييره ومنهجيته مع أفضل الممارسات العالمية المعمول بها في مجال التخطيط ورسم السياسات الصحية.

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