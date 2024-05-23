9 ملايين درهم من «بيت الخير» لدعم وإسعاد 1084 يتيماً مواطناً

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت جمعية بيت الخير عن تخصيص نحو 9 ملايين درهم سنوياً لدعم وإسعاد 1084 يتيماً مواطناً، ينتمون إلى 405 أسر، تتلقى مساعدات مالية وأحياناً غذائية بشكل شهري.

وبحسب شعبة «كفالة ورعاية الأيتام» فإن الجمعية أعدت برنامجاً لإسعاد الأيتام خلال عطلة الصيف، وملء أوقات الفراغ لديهم بنشاطات مفيدة.

ضمن مشروع «إسعاد الأيتام» الذي أنفق في عام 2023 مليوناً و427 ألف درهم على نشاطات ورحلات ترفيهية وتثقيفية استهدفت بشكل خاص المتفوقين منهم، فيما بلغ مجموع ما أنفق على الدعم الشهري لأسرهم العام الماضي 7 ملايين و654 ألف درهم ليصل بذلك إجمالي الإنفاق نحو 9 ملايين درهم العام الماضي.

دعم الارامل

ويشمل مشروع «كفالة ورعاية الأيتام» الذي يشارك في تمويله 586 كافلاً، دعم الأمهات الأرامل اللواتي ينعمن أيضاً بالمساعدات التي تتلقاها أسرة اليتيم، ولا يكتفي الكافل بدفع الكفالة الشهرية، بل يطمئن على أوضاعهم وصحتهم ومستوياتهم الدراسية من خلال «شعبة كفالة ورعاية الأيتام» في الجمعية، كما يمكنه إرسال الهدايا النقدية والمعنوية لهم لتشجيعهم وإسعادهم، حتى يشعروا بدفء احتضان المجتمع لهم.

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