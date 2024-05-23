سلطان بن أحمد يشهد افتتاح ملتقى البحث العلمي في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح ملتقى البحث العلمي السنوي السادس عشر في «الجامعة»، تحت شعار «توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع».

وذلك في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية.وتفضل سموه بتكريم الرعاة والفائزين بجوائز جامعة الشارقة التشجيعية السنوية لعام 2023 ـ 2024 لأعضاء هيئة التدريس المتميزين في مجالات: البحث العلمي، التدريس، خدمة الجامعة والمجتمع، أعضاء هيئة التدريس الإماراتيين المتميزين في مجال البحث العلمي، جائزة مصرف الشارقة الإسلامي فئة أعضاء هيئة التدريس وفئة الطلبة في مجال البحث العلمي.

وألقى الدكتور حميد مجول النعيمي مدير الجامعة كلمةً تناول فيها جهود الجامعة في تطوير ودعم البحث العلمي وتوفير البيئة العلمية المناسبة للإبداع والابتكار لأعضاء المجتمع الأكاديمي الباحثين من الأساتذة والطلبة، مشيراً إلى ارتباط الجامعة بالبحث العلمي وتطوير برامجها والتواصل العلمي العالمي مع الجامعات،.

وقدم الدكتور معمر بالطيب، نائب مدير الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، كلمة تناول فيها أبرز ما حققته الجامعة في مجال البحث العلمي المتنوّع والمتعدّد التخصصات الذي يخدم المجتمع بالشراكة الفاعلة والمستدامة مع المؤسسات والجهات الدولية والإماراتية، ومنها:

إنشاء مركز متخصص لإدارة مخاطر التغيرات المناخية المتسارعة، وإبرام الاتفاقيات الدولية والشراكات البحثية، وافتتاح مكتب بحوث الشارقة التابع لجامعة تسنغهوا الصينية في معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، وتوقيع اتفاقيات مع العديد من المؤسسات المحلية، وتأسيس مركز الابتكار العلمي، وتزايد الإشراف المشترك على طلبة الدراسات العليا، والتركيز على جودة البحوث العلمية المنجزة، إلى جانب تشجيع الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة، واستضافة العلماء والباحثين المتميزين عالمياً في المؤتمرات والمنتديات الدولية السنوية.

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