«مسبار الأمل» يلتقط مشاهد 98 عاصفة ترابية في المريخ

المصدر: دبي - سعيد الوشاحي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ أن كاميرا الاستكشاف الرقمية «EXI» على متن مسبار الأمل تلتقط مشاهد للحجم الكامل للمريخ كل بضع ساعات، وفي السنة المريخية الـ36 كشفت صور الكاميرا عن 98 عاصفة ترابية وأوقات بدئها وانتهائها وأحجامها ومواقعها.

وأشارت دراسة حديثة نشرت عن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بشكل متفرد على تتبع التغيرات خلال اليوم، حيث تفحص تطور العواصف الترابية في أوقات مختلفة على مدار اليوم. وتسلط نتائج الدراسة الضوء على أصول هذه العواصف ومساراتها وأشكالها وتقارنها بالنتائج المنشورة سابقاً، مع الأخذ في الاعتبار تغطية المراقبة الخاصة بالمهمة.

وكانت مجلة «JGR Plants» نشرت مؤخراً ورقة بحثية تحت عنوان «التغيرات الموسمية واليومية للعواصف الترابية في السنة المريخية الـ36 بقاعدة بيانات كاميرا الاستكشاف الرقمي» «EXI»، التي كتبها بيجاي كومار جوها، من جامعة الإمارات، وزملاؤه، وتختص هذه الدارسة بفهم الظواهر المختلفة، منها العواصف التي تحدث على كوكب المريخ.

وتأتي هذه البيانات والمعلومات التي يبثها «مسبار الأمل» في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بمحاولة فهم طبيعة كوكب المريخ، والبحث عن إجابات حول الظواهر المختلفة للكوكب، حيث تعتبر بيانات المسبار وملاحظاته رافداً مهماً للمجتمع العلمي الدولي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز