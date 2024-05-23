أحمد بن سعيد: طموح دبي أن تصبح من أفضل 10 مدن في جودة التعليم عالمياً

المصدر: دبي - البيان

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شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، حفل تخريج أكثر من 250 طالباً وطالبة بـ 16 برنامجاً أكاديمياً لمرحلتي البكالوريوس والماجستير للعام الدراسي 2023 - 2024 بجامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي، التي تقع في واحة دبي للسيليكون.

وأعرب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم خلال الحفل عن طموح دبي لأن تصبح ضمن أفضل 10 مدن عالمياً في جودة التعليم بحلول عام 2033، وفقاً لـ«أجندة دبي الاجتماعية 33»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سموه دور المؤسسات المعرفية والأكاديمية، لا سيما المتخصصة منها في قطاعات الابتكار والتكنولوجيا، والتي تشكل محطة الإعداد الأهم للقيادات المستقبلية القادرة على صناعة الفرص الجديدة في الاقتصاد المعرفي والرقمي المتنوع، الذي يستفيد من التقنيات الصاعدة وعالم البيانات والاستخدامات اللامحدودة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وأشاد بأداء الخريجين وهنأ الطلاب وأولياء أمورهم على إنجازاتهم المتميزة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم في حسابه على منصة «إكس»: «شهدت احتفال جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبـي بتخريج أكثر من 250 طالباً وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير.. دبي تتطلع لتكون ضمن أفضل 10 مدن في العالم في جودة التعليم بحلول عام 2033 وفقاً لمستهدفات «أجندة دبي الاجتماعية 33» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومن هذا المنطلق فإن الجامعات تضطلع بدور محوري في تحقيق هذه المستهدفات، وفي مقدمتها بناء المنظومة التعليمية الأقدر على مواكبة طموحات دبي المستقبلية، وتعزيز رأس مالها البشري، وإكساب الطلبة المهارات التي تعينهم في المستقبل».

من جانبه، أكد عبدالرحمن صالح آل صالح، رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا- دبي التزام الجامعة بدورها الأكاديمي الريادي في المجتمع المعرفي بدبي والإمارات، وقال: «نصقل مواهب المستقبل ونمكن الكفاءات الشابة من قيادة فرص اقتصاد المستقبل».

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