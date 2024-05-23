تكريم الفائزين بجائزة أكاديمية العلوم الشرطية في الشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

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كرمت أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة الفائزين بجائزتها للبحث العلمي بدورتها الرابعة، في حفل أقيم أمس بمقر الأكاديمية، حيث فاز 11 بحثاً، من بين 83 بحثاً مشاركاً من 12 دولة.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، أن الجائزة ترسخ ثقافة البحث العلمي وتشجع الباحثين المواطنين والعرب وتحفزهم على مزيد من التميز والعطاء والتنافس.

وقال العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير عام الأكاديمية إن النجاحات التي حققتها الجائزة خلال مسيرتها، إنما جاءت بفضل وتوفيق من الله تعالى أولاً، ومن ثم بتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، راعي العلم والعلماء صاحب الرؤية الثاقبة والنظرة الاستشرافية الحاذقة، الذي جعل من العلوم والمعرفة منطلقاً وطريقاً راسخاً، وسخر كل الطاقات والإمكانات لدعم القطاع التعليمي والبحثي، وأولاهما كل الاهتمام، حتى أضحت الشارقة منارة للعلم والمعرفة.

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