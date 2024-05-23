نقاشات ثرية حول الأمن السيبراني في «آيسنار أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - البيان ووام

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واصل مؤتمر «آيسنار أبوظبي 2024»، أمس، أعماله لليوم الثاني بعقد جلسات ومناقشات ثرية حول مستقبل العمل الشرطي والأمن السيبراني، والذي شهد مشاركة واسعة من عدد من المسؤولين والخبراء البارزين.

وشملت حوارات المؤتمر التي تعقد على هامش فعاليات الدورة الحالية للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر من تنظيم مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي منتديين تضمنا 16 جلسة نقاشية.

وتحت شعار «الذكاء الاصطناعي ومستقبل تكنولوجيا الأمن»، ركزت فعاليات اليوم على التطورات الجديدة في الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على الشرطة وإدارة الأزمات والحاجة إلى التعاون الدولي في مكافحة الجريمة عبر الحدود والنموذج الرائع الذي تقدمه رؤية القيادة الرشيدة للمجتمع والتسامح كقدوة للعالم.

ومن بين الموضوعات الأخرى التي تناولها الخبراء خلال اليوم كانت: أنظمة الأمن الوطني، التعاون الدولي، الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والاستعداد القائم على الاستخبارات. وبدأت أعمال المنتدي بالكلمة الرئيسية لتوشينوبو ياسوهيرا، مدير مجمع الإنتربول العالمي للابتكار بعنوان «وسائل الإعلام الاصطناعية: الفرص والتحديات أمام جهات إنفاذ القانون».

حيث أوضح أن الهيكلية العالمية للإنتربول تضم عنصرين أساسيين وهما الأمانة العامة ومجمع الإنتربول العالمي للابتكار الذي يهدف إلى مساعدة الدول الأعضاء على الفهم والاستعداد للبيئة المتغيرة التي تؤثر على إنفاذ القانون في ظل التقدم التكنولوجي.

ابتكارات

وتشارك وزارة الداخلية بجناح خاص في المعرض وتستعرض خلاله أحدث الابتكارات الأمنية، والاتجاهات العلمية للذكاء الاصطناعي في مجالات الأمن الوطني والأمني السيبراني، إلى جانب الجهود وأفضل الممارسات العالمية المتبعة في مجالات تعزيز السلامة وحماية المجتمع والوقاية من الجريمة، وذلك لبحث الحلول المستدامة في القطاع الأمني لضمان مستقبل أفضل وأكثر أمناً واستقراراً.

وقدمت مختلف القيادات الشرطية وقطاعات الوزارة المشاركة، أبرز المبادرات والمشاريع الأمنية المبتكرة على صعيد العمل الأمني والشرطي، مثل المركز العائم، وقناص الإمارات، ونظام أمان وجاهزية الدفاع المدني، وتقنية «الميتافيرس».

والدراجة السياحية، ونظام جمع العينات الوراثي الذكي، ومنصة المراقبة الشرطية الإلكترونية، وتقنية التوأم الرقمي، وإشارة المرور الذكية، والاستيقاف الذكي، ومنصة فكر (x10)، وغيرها من المشاريع والمقترحات والابتكارات المطبقة، والتي تعزز مسيرة عمل الشرطة الإماراتية.

واشتملت الابتكارات المعروضة على مجموعة من المعدات والآليات الأمنية، والمركبات الثقيلة المخصصة لعمليات التدخل الفوري والسريع في مختلف حالات الطوارئ والأزمات، إلى جانب ابتكارات متنوعة، مثل الدراجة الإعلامية، التي تعزز سرعة الاستجابة بتغطية الأحداث.

وتركز هذه المبادرات والمشاريع الحيوية على تجسيد دور الأجهزة الأمنية والشرطية وريادتها في مجالات مكافحة الجريمة والتنبؤ بها، وتعزيز السلامة المرورية والتنقل الآمن باستخدام أحدث الأنظمة، والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة أفراده عبر تبني التكنولوجيا المتقدمة، وإدارة الأزمات والكوارث باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المستحدثة.

واستضاف الجناح مجلساً لشباب وزارة الداخلية ناقش عدداً من الموضوعات والمشاريع المستقبلية في قطاع الأمن، ودور الشباب الريادي في تعزيز الجهود الوطنية ورسم مسارات عمل جديدة تدعم هذا القطاع، وتحقق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون دولة الإمارات من أكثر دول العالم أمناً واستقراراً.

من جهته، زار اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، المعرض يرافقه العميد وليد الشامسي قائد كلية الشرطة.

وقام الخييلي بجولة شملت عدداً من الجهات العالمية والمحلية المشاركة بالمعرض تعرف خلالها على أبرز ابتكارات الشركات المصنعة للأنظمة والحلول الأمنية، وأحدث الأنظمة والمعدات المستخدمة في القطاع الأمني والشرطي، والتي تعزز من الجهود الوطنية الرامية إلى تقديم خدمات استباقية لمواجهة التحديات المستقبلية، وضمان الاستعداد والجاهزية في مجالات الأمن الوطني والسيبراني، وتعزيز الأمن والسلامة وحماية المجتمعات.

كما تفقد جناح وزارة الداخلية بالمعرض، واطلع على أبرز المعدات والآليات والمشاريع الأمنية المبتكرة، مثل المركز العائم، وقناص الإمارات، ونظام أمان، وجاهزية الدفاع المدني، وتقنية «الميتافيرس»، والمنصة الأمنية الذكية، وتقنية التوأم الرقمي.

بدورها، تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي من خلال منصتها في المعرض أحدث الممارسات والتقنيات والبرامج التي تعزز من مستوى منظومة العمل الأمني والشرطي، وتحقق أهداف وتوجهات شرطة دبي لضمان استدامة الشعور بالأمن والأمان في المجتمع.

وتقدم المنصة العديد من التخصصات منها مركز أنظمة الطائرات المُسيرة في شرطة دبي، والبحث والإنقاذ، بالإضافة إلى التعريف بتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، ودورية غياث ودورية الشجعان، والقمة الشرطية العالمية.

ويتعرف الزائر لمنصة شرطة دبي على دور مركز أنظمة الطائرات المُسيرة في دعم العمليات الشرطية والأمنية والميدانية والممكنات في المركز، منها الطائرات المسيرة التي تمتلكها ومنصة Drone Box لإطلاق الطائرات بدون طيار، أحد مشاريعها الاستراتيجية الداعمة لمختلف العمليات الشرطية والأمنية.

والتي تعد من أحدث التقنيات الأمنية وأكثرها تقدماً وفاعلية، وكيفية الاستفادة منها في إنجاح نهج الاستباقية لمنع الجريمة قبل وقوعها، إذ تعد شرطة دبي واحدة من أوائل الجهات الشرطية على مستوى العالم تطبق منظومة الدرون بوكس كمستجيب للبلاغات الجنائية والمرورية عن طريق محطات الـ drone box.

وتقدم منصة شرطة دبي لزوارها أبرز التجارب والخبرات المُكتسبة لفرق البحث والإنقاذ والأنظمة المطبقة والممارسات التي تضمن أعلى مستوى من الجاهزية، ومنظومة الاستعداد المُبكر للتعامل مع أية حالات طارئة، ودور فرق البحث والإنقاذ في العمل الإنساني وقت الطوارئ، والتقنيات الحديثة والأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات البحث والإنقاذ.

تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

وتستعرض منصة شرطة دبي تحدي الإمارات للفرق التكتيكية الذي تنظمه شرطة دبي، ويجمع الفرق التكتيكية الدولية في مواجهة بعضها البعض في إطار عدد من المنافسات والتحديات للخبراء والمختصين من أعضاء الفرق التكتيكية، بهدف تشجيع تبادل الأساليب الفنية والخطط التكتيكية، وتعزيز مستوى المهارات التكتيكية، ويعد هذا الحدث فريداً من نوعه في العالم، ويعتبر مبادرة مثيرة تظهر حرص القيادة العامة لشرطة دبي الشديد على عكس المستويات الرفيعة التي وصلتها التطبيقات والممارسات الشرطية لديها.

غياث والشجعان

وتتيح منصة شرطة دبي لزوارها مشاهدة دورية غياث وهي واحدة من أكثر السيارات الأمنية تطوراً في العالم، ودورية فريق الشجعان وتقنياتها المتقدمة ومعداتها المختصة بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الجبلية والأماكن الوعرة والوديان.

ويتعرف الزائر في المنصة على القمة الشرطية العالمية التي تستضيفها شرطة دبي سنوياً، وهي الحدث الأول في العالم الذي يجمع نخبة من قادة الشرطة والأمن ووكالات إنفاذ القانون العالمية وخبرائها في مكان واحد، للتعاون وتبادل المعلومات وأحدث المستجدات في المجالات ذات الصلة، ومناقشة أبرز التحديات العالمية في مجال مكافحة الجريمة وسبل تعزيز الأمان.

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