عمار النعيمي ينعى الشاعر ربيع بن ياقوت

المصدر: البيان

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نعى سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، الشاعر الإماراتي الكبير ربيع بن ياقوت.

وقال سموه عبر حسابه في "انستغرام": "ورحل شاعر عجمان الكبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون. الشاعر القدير ربيع بن ياقوت في ذمة الله. نسأل الله أن يرحمه ويسكنه الجنة. عزائنا لأهله وقبيلته. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

ولد الشاعر ربيع بن ياقوت بن جوهر النعيمي في إمارة عجمان عام 1928، وتتلمذ في الكتاتيب، ثم انتقل إلى الكويت في سن مبكرة من عمره باحثاً عن عمل، مع عدد من أصدقائه كالشاعر المغفور له حمد خليفة بوشهاب، والتحق هناك بإحدى شركات النفط، وعمل فيها فترة في وظيفتين مختلفتين حتى عاد إلى الإمارات قبل قيام الاتحاد عام 1971. وبعد عودته شارك مع الراحل سلطان الشاعر، الشهير بدور «اشحفان القطو»، في أدوار كوميدية في عدد من الأعمال المسرحية، وله العديد من الأعمال التطوعية التي ساهم بها في جمعية عجمان للفنون الشعبية، التي ترأسها لاحقاً.

وانضم الشاعر إلى أشهر البرامج التلفزيونية التي اختصت بالشعر الشعبي، وهو برنامج «مجلس الشعراء»، وذلك في فترة الستينيات، وظهر مع عدد من أشهر شعراء تلك الفترة مثل سالم الجمري وراشد الخضر ومحمد بن سوقات.

كتب ابن ياقوت الشعر في سن مبكرة من عمره في بداية العشرين، ولقب بـ«فاكهة الشعر الإماراتي»، حيث طرح في بداياته العديد من القضايا، التي تهم الشارع الإماراتي بما فيها غلاء المعيشة وارتفاع المهور والطلاق، وغيرها من القضايا المهمة بأسلوب سلس ومباشر وفكاهي.

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