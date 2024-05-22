شرطة دبي تُخصص 19 مقعداً لأصحاب الهمم في «كورسيرا»

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة للتدريب، وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم، مبادرة «همم»، والمتمثلة في تخصيص 19 مقعداً تعليمياً لأصحاب الهمم في منصة كورسيرا، والحصول على شهادات معتمدة من المنصة وشركة غوغل العالمية، وذلك في إطار جهود شرطة دبي المجتمعية لدعم أصحاب الهمم، ومدهم بالمقومات والممكنات للتعلم والعمل والاندماج في المجتمع.

وشهد انطلاق المبادرة، منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، والعميد محمد عتيق ثاني، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب بالوكالة، بحضور الرائد محمد عبد الرحمن البلوشي، والرائد إسماعيل حسين خادم، والنقيب محمد عبد الرحمن المزروعي، نائب رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم، ورئيسة الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وياسر موسى، خبير لغة الإشارة، وخالد طارق ممثل لمنصة كورسيرا.

وقال العميد محمد عتيق ثاني، إن هذه المبادرة، تأتي بتوجيهات العميد بدران سعيد الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب بالوكالة، والعميد أحمد محمد مرداس، مدير الإدارة العامة للتدريب بالنيابة، وذلك في إطار تعزيز أهداف شرطة دبي في مجال تمكين ودمج أصحاب الهمم، بالاستناد إلى منهجية عمل مستدامة، تمدهم بالمؤهلات العلمية والمعرفية اللازمة ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل متكافئة في المجتمع. ومن هنا جاءت مبادرة (همم)، بالتعاون مع الشركاء، لإلحاق عدد من أصحاب الهمم، المُختارين وفقاً لشروط ومعايير محددة، في مقاعد دراسية للتخصص في مجالات مهمة، كالبرمجة، وتحليل البيانات، والأمن السيبراني، والتسويق الرقمي، وإدارة المشاريع والتجارة الإلكترونية. وكلها دراسات تصب في متطلبات أسواق العمل المحلية والعالمية.

وقال ثاني جمعة بالرقاد الفلاسي، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم «كلنا فخر بمبادرات شرطة دبي التي تعدّ نموذجاً يحتذى به في تعزيز مفهوم الدمج الشامل لأصحاب الهمم في المجتمع، من خلال الأهداف الاستراتيجية والسياسات المنفذة لهذه الفئة في كافة برامج شرطة دبي، الرامية لخدمة المجتمع في إطار الشراكة المجتمعية، ولا سيما مع أصحاب الهمم، حرصاً على تحقيق طموحاتهم المطلوبة وصولاً إلى الغايات المنشودة».

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