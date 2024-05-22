«صندوق خليفة» يدعم 4 شركات إماراتية في المعرض

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن دعمه خلال مشاركته في المعرض أربع شركات إماراتية رائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وخصوصاً في مجال الأمن السيبراني، لعرض منتجاتها وخدماتها المبتكرة ضمن جناحه في المعرض، مما يؤكد التزام الصندوق بمهمته في التشجيع على الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع، وجهوده المكرسة لدعم الشركات والمشاريع التي تساهم مساهمة واعدة في القطاعات الاقتصادية المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة التي يعد الأمن السيبراني أحد مجالاتها.

وقالت علياء عبدالله المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: تجسد مشاركتنا في إيسنر أبوظبي 2024 التزامنا بمهمتنا في دعم وتمكين رواد الأعمال الإماراتيين أصحاب المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، فبتعزيز ظهور هذه الشركات، لا نسلط الضوء على منتجاتها وخدماتها المبتكرة فحسب، بل نتيح لها منصة تفتح أمامها أبواباً من الفرص لتوسعة أعمالها وتنميتها من خلال التواصل والتفاعل مع رواد القطاع والمشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم وإثراء شبكة علاقاتها التجارية، ومواكبتها لأحدث توجهات وابتكارات قطاع التكنولوجيا والاتصال والأمن السيبراني، كما تعزز مشاركتها ظهور علاماتها التجارية في السوق العالمي، مما يتيح لتلك الشركات تأمين العقود ودخول أسواق جديدة، وتكوين الشراكات الاستراتيجية، والإحاطة الشاملة بديناميكية السوق التنافسي العالمي.

عدسة لاصقة

وعرضت شركة متخصصة في التكنولوجيا، عدسة لاصقة ذكية «XR» تمتلك قدرات مبتكرة، تمنح الشخص الذي يرتديها القدرة على الرؤية الليلية والتكبير التكيفي بما يمكنه من مشاهدة الأجسام البعيدة وتقريبها.

وتتميز العدسة بكونها «غير مرئية» وخفيفة الوزن، لا يمكن ملاحظتها أسوة بالعدسات اللاصقة التقليدية، والتي يستخدمها الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وصعوبات في الرؤية.

وأوضح الكسندر بلوجين، مسؤول التطوير في الشركة، أن العدسة تجمع بين وظائف الأدوات الحالية للشركة مع التركيز على الدقة والمصداقية، مضيفاً إن العدسة «تتميز بكونها قادرة على إظهار صورة ثلاثية الأبعاد ومتدرجة، ومن زوايا مختلفة».

وعرضت شركة حلول الأمنية، مجموعة من أحدث مشاريعها الأمنية المبتكرة، من بينها أنظمة كاميرات المراقبة التلفزيونية المغلقة، وأنظمة التحكم للبوابات وحلول الإنترنت، مستعرضة عدداً من المشاريع التي نفذتها أخيراً على مستوى دولة الإمارات، ومنها تركيب أنظمة متقدمة للمراقبة في عدد من المدارس، مستهدفة ضمان بيئة تعليمية آمنة للطلاب والموظفين.

وقدمت شركة أخرى جهاز كشف محمولاً باسم «MMD01» وهو تقنية جديدة حاصلة على براءة اختراع، يعمل على اكتشاف نبضات القلب للبشر المختبئين داخل الشاحنات والمركبات.

وتم تصميمه بحيث يكون قادراً على مراقبة الحدود لمنع تجارة البشر والهجرة غير الشرعية، حيث يتم استخدامه حالياً في عمليات مراقبة الحدود، لمنع عمليات التهريب، والسجون لمراقبة إجراءات الدخول والخروج، فضلاً عن مباني ومنشآت البنية التحتية الحيوية، مثل المصافي ومحطات الطاقة النووية.

وتعرض شركة إيطالية من خلال مشاركتها «نظام» «CPM-Bronson» للتشويش ضد الطائرات من دون طيار، والذي تم تصميمه للتصدي للتهديد المتزايد لنشاط الطائرات من دون طيار.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز