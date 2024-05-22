«الضربة الحاسمة» عرض حي يستعرض جهود الإمارات الأمنية

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت فعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر في مركز أدنيك أبوظبي، وتضمن حفل الافتتاح عرضاً حياً تحت عنوان «الضربة الحاسمة»، قدمته وزارة الداخلية، شمل سيناريو أمنياً مفصلاً، أظهر جهود دولة الإمارات، تحت قيادتها الرشيدة، لتعزيز الأمن والوقاية المجتمعية والحماية المدنية.

ونفذت العرض فرق شرطية متخصصة وقطاعات من وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي والجهات الشريكة، حيث تم تمثيل عملية تنسيق دولية للقبض على عصابة مخدرات، وأبرز السيناريو الخبرة والقدرات والاحترافية، التي تتمتع بها الشرطة الإماراتية، مع عرض لأحدث التقنيات والممارسات المتبعة.

إلى ذلك أقامت وزارة الداخلية حفل تخريج لـ 54 منتسباً من وزارة الداخلية، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، ويضم هؤلاء الخريجون منتسبي مراكز الشرطة، ومراكز الدعم الاجتماعي، وإدارات التحقيق، الذين أتموا بنجاح برنامجاً متخصصاً في حماية الطفل، ما يؤهلهم ليكونوا متخصصين في هذا المجال المهم.

جلسات

وبالتزامن مع المعرض انطلقت جلسات المؤتمر، الذي تنظمه وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك، والذي يجمع أكثر من 650 خبيراً ومتخصصاً وصانع قرار لطرح أفكارهم ورؤيتهم المستقبلية بشأن قضايا الأمن الوطني والسيبراني.

وناقش المشاركون في اليوم الأول مسارات الابتكار في مجال الأمن الوطني، لمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، وتحسين مفاهيم الأمن الوطني، وتحديث الاستراتيجيات والسياسات الأمنية، وباعتباره منصة مرموقة لتبادل الأفكار والخبرات والرؤى استضاف المؤتمر في يومه الأول نخبة من صناع القرار والخبراء المتخصصين، لتبادل خبراتهم ووجهات نظرهم، وغطت جلسات اليوم الأول مجموعة واسعة من المواضيع رفيعة المستوى، بما في ذلك التحالفات الاستراتيجية في الاستقرار العالمي، واتجاهات الأمن الوطني، واعتماد الاستراتيجيات المستقبلية، والابتكارات في الشرطة المبنية على الأدلة، والتدابير اللازمة، لضمان الاستدامة في الأمن الوطني.

محادثات

وتضمن المؤتمر فعاليات جديدة، بما في ذلك المحادثات التقنية «Tech Talks»، الذي يُبث مباشرة من مركز أدنيك لجمهور (آيسنار أبوظبي 2024)، حيث استعرض دارين جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات مستقبل صناعة سياحة الأعمال.

كما تم عرض حلقات مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة قادة الصناعة، لمناقشة أحدث التطورات والاتجاهات في نظام الأمن الوطني والسيبراني والذكاء الاصطناعي، كما يشارك العديد من الخبراء في القطاع، بما في ذلك ممثلون عن شركات رائدة عالمياً كإتش بي وديل وشركة بريسايت بفعالية ونشاط في البودكاست، على مدار الأيام الثلاثة للمعرض.

رؤى وآفاق

وشهد اليوم الأول استعراض مواضيع رائدة، من خلال جدول أعمال ديناميكي، يتضمن مناقشات وجلسات أسئلة وأجوبة، لتقديم رؤى وآفاق جديدة ومتطورة من خلال محادثات آيسنار، حيث تناول منتدى الذكاء الاصطناعي بكلمة رئيسية للدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني للحكومة الإماراتية، استعرض فيها جهود الإمارات في مجال أمن المعلومات والتوجه نحو رؤية الإمارات، لتصبح الدولة الرائدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2071، وآليات الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحديد الهجمات، التي تهدد البلاد.

وباعتبار أن آيسنار أبوظبي 2024 منصة رائدة لتبادل الأفكار وتحويلها إلى منتجات مبتكرة فقد جرى عقد جلسة حوارية، أدارها محمد عقاد، نائب الرئيس للتكنولوجيا في Positive Infosec، بعنوان «مستقبل إدارة التهديدات - الذكاء الاصطناعي والتقنيات الذكية»، بمشاركة مارتن ييتس، المستشار الأول لتكنولوجيا الحكومة في شركة بريسابت التابعة لمجموعة G42 الإماراتية.

الاستخدام الآمن

وقدم الدكتور إبراهيم العلكمي الزعبي، خبير في أمن المعلومات والذكاء الاصطناعي في حكومة أبوظبي، عرضاً بعنوان «الالتزام بأخلاقيات الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي»، الذي ركز فيه على صعود الذكاء الاصطناعي في مجتمعنا، مشدداً على أهمية اتخاذ القرارات الأخلاقية الصحيحة عند مراعاة خصوصية البيانات، وأن العديد من الأسئلة المهمة لا تزال تحتاج إلى إجابات بشأن الذكاء الاصطناعي ولأول مرة استضاف (آيسنار أبوظبي 2024) مركز الشرطة التابع للإنتربول، والذي بدوره قدم عرضاً للخبرات والموارد لقوات الشرطة المختلفة من جميع أنحاء العالم، حيث يعد المركز بمثابة نقطة محورية للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار في إنفاذ القانون العالمي.

ووفر المؤتمر مجموعة من الجلسات والموائد المستديرة للتركيز على الابتكار في مجالات الأمن الوطني والشرطة، وكيفية التعامل ومواجهة التحديات الأمنية وفقاً لأحدث الأساليب العالمية، والخطوات اللازمة لتحسن مفاهيم الأمن الوطني، وتحديث استراتيجيات وسياسات الأمن كونه يعد منصة رائدة لصناع القرار والنخبة من المتخصصين والممارسين، الذين يتجمعون من جميع أنحاء العالم.

وجديد الدورة الثامنة لمعرض (آيسنار أبوظبي 2024) انطلاق المحادثات التقنية المتواصلة الطويلة الأمد والمرموقة، لاستكشاف الموضوعات الرائدة، من خلال أجندة ديناميكية من المناقشات الجماعية وجلسات الأسئلة والأجوبة لتوفير رؤى ووجهات نظر فريدة، وستدار المحادثات هذا العام عبر 30 جلسة حوارية، ونقاشية من خلال 38 متحدثاً سيغطون مجموعة متنوعة من الموضوعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ودرء مخاطر الأمن السيبرانية والشرطة الذكية.

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