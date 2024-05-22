رئيس الدولة: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون في التصدي للتغير المناخي

المصدر: البيان

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أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن سعادته باستقبال عدد من الشركاء الدوليين لـ COP28 تعبيراً عن التقدير لجهودهم وتعاونهم المخلص مع فرق العمل الوطنية في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي.

وقال سموه في حسابه على منصة إكس "سعدت باستقبال عدد من الشركاء الدوليين لـ COP28 تعبيراً عن التقدير لجهودهم وتعاونهم المخلص مع فرق العمل الوطنية في إنجاح المؤتمر وخروجه بـ "اتفاق الإمارات" التاريخي. التصدي للتغير المناخي عمل دولي جماعي وجهد مشترك والإمارات حريصة على تعزيز كل صور التعاون في هذا المجال من أجل حلول مستدامة تصب في مصلحة الجميع".

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