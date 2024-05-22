الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو تمنح البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الزمالة الملكية

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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في خطوة تعكس التقدير العالمي للجهود العلمية والأكاديمية والطبية البارزة، منحت الكلية الملكية للأطباء والجراحين بجلاسكو البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي الزمالة الملكية، والبروفيسور الشامسي هو رئيس جمعية الإمارات للأورام ومدير خدمات الأورام في مجموعة برجيل القابضة، وقد تسلم هذه الزمالة في حفل التخرج الذي أقيم بجامعة جلاسكو في أسكتلندا.

وتعد هذه الزمالة إنجازاً مهماً في مسيرة البروفيسور الشامسي، الذي سبق له الحصول على زمالات مماثلة من الكليات الملكية في كندا ولندن، بالإضافة إلى الزمالة الأمريكية من الكلية الأمريكية للأطباء. هذه الزمالة الملكية من جلاسكو ترفع عدد الشهادات الأكاديمية التي حصل عليها إلى ثلاثة عشر شهادة، ما يعكس التزامه الراسخ بتطوير معرفته وخبراته في مجال الطب والأورام.

تقدير عالمي للجهود الطبية

ويمثل منح الزمالة الملكية للبروفيسور الشامسي اعترافاً بجهوده الحثيثة في مجال الأبحاث الطبية والتعليم الطبي، إذ يعمل الشامسي بجد على تقديم الرعاية المثلى لمرضى الأورام، كما يساهم بشكل فعال في تحسين معايير العلاج الطبي من خلال أبحاثه ومحاضراته التي يلقيها على المستوى المحلي والدولي.

وتعتبر جامعة جلاسكو من أعرق المؤسسات العلمية والطبية في العالم، حيث تأسست عام 1599م، ولها تاريخ طويل في تقديم التعليم الطبي المتميز وتخريج أبرز الأطباء والجراحين.

وتعتبر الزمالة الملكية من جلاسكو واحدة من أرفع الأوسمة التي يمكن أن يحصل عليها الأطباء، حيث تُمنح فقط لعدد محدود من الأطباء حول العالم الذين يتميزون بإنجازاتهم العلمية والعملية.

مسيرة علمية متميزة

يُعد البروفيسور الشامسي من الأطباء الذين استطاعوا الجمع بين العمل الطبي اليومي وإجراء الأبحاث العلمية، بالإضافة إلى دوره التعليمي كأستاذ في العديد من الجامعات.

وتشمل أبحاثه مجالات متعددة من الأورام، وقد نشر العديد من الأوراق العلمية في مجلات طبية مرموقة، مما ساهم في تعزيز معرفته ونقلها للآخرين.

علاوة على ذلك، يقوم البروفيسور الشامسي بإلقاء محاضرات في مؤتمرات دولية ويشارك في ورش عمل متخصصة، مما يعزز من مكانته كخبير في مجاله ويعطيه الفرصة لتبادل الخبرات مع زملائه من مختلف أنحاء العالم.

جمعية الإمارات للأورام

وكرئيس لجمعية الإمارات للأورام، يلعب البروفيسور الشامسي دوراً محورياً في تطوير استراتيجيات مكافحة السرطان في الإمارات والمنطقة.

ويعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية لوضع خطط وبرامج تهدف إلى تحسين الكشف المبكر عن السرطان وتوفير أفضل طرق العلاج الممكنة للمرضى.

وتعتبر جمعية الإمارات للأورام تحت قيادته من الجمعيات الرائدة في مجال تقديم الدعم للمرضى وأسرهم، بالإضافة إلى نشر الوعي حول أهمية الوقاية من السرطان وأحدث طرق العلاج المتاحة.

مستقبل مشرق

مع استمرار البروفيسور الشامسي في مسيرته المهنية المتميزة، يُتوقع أن يحقق المزيد من الإنجازات وأن يواصل تقديم إسهاماته القيمة في مجال الطب والأورام.

ومنحه الزمالة الملكية من جلاسكو يُعد دليلاً على الاعتراف الدولي بمجهوداته وتفانيه في خدمة المرضى وتطوير المعرفة الطبية.

وتظل مسيرة البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي نموذجاً يُحتذى به للأطباء في المنطقة والعالم، وتجسد رؤيته وإصراره على تحقيق التميز في كافة المجالات التي يعمل بها.

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