منى المري لـ«البيان»: معايير جديدة ومجلس إدارة جديد لجائزة الإعلام العربي في دورتها المقبلة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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كشفت منى غانم المري، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، أنه ستتم إعادة النظر في معايير جائزة الصحافة العربية الحالية.

وأوضحت، في ردها على سؤال «البيان» عن إمكانية تطوير معايير الجائزة نتيجة للتطور الهائل الذي تم إدخاله على الجائزة في دورتها الحالية، لتصبح أكثر شمولية وأوسع نطاقاً وقدرة على تحفيز مستويات جديدة من الإبداع الإعلامي سيشهدها هذا العام، أنه سيتم وضع معايير جديدة ضمن إطار من الحوكمة الدقيقة التي تكفل أعلى مستويات النزاهة والموضوعية في اختيار الفائزين ضمن الفئات المختلفة التي تشملها الجائزة، بهدف الارتقاء بالجائزة وتعزيز ريادتها محليا وعربيا، وذلك خلال دورتها المقبلة.

وأكدت أنه ستتم مراعاة لدى تطوير معايير الجائزة ما تقدمه في إطارها من مساحة أرحب للتنافس المهني وفق معايير رفيعة، وهو ما يشكل حافزاً للارتقاء بالمنتج الإعلامي العربي.

وأضافت أنه ستتم أيضاً إعادة تشكيل مجلس إدارتها لتعزيز دورها المنوط، وإسهامها الإيجابي في الارتقاء بمكانة وقدرات الإعلام العرب، وتأكيد الهدف الأسمى للجائزة نحو تعزيز دور الإعلام في تمكين الإنسان العربي من تحقيق الريادة في ركب التطور العالمي.

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