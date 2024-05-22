طرق دبي تكشف عن 24 مبادرة ضمن استراتيجيتها الرقمية 2023-2030

المصدر: البيان

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كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن 24 مبادرة رقمية مبتكرة تغطي 7 مجالات تشمل التوأمة الرقمية، الميتافيرس، الروبوتات، النظم البيئية، والحلول المؤسسية، الذكاء الاصطناعي، والبيانات، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الاستراتيجية الرقمية للهيئة 2023-2030 الهادفة لتطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتطوير لتحقيق الغاية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأذكى في العالم.

وجاء الكشف عن هذه المبادرات خلال فعالية بحضور أكثر من 300 خبير تقني من شركات مختلفة مثل شركة غارتنر، وكبار مسؤولي هيئة الطرق والمواصلات، إيذاناً ببدءِ حقبة جديدة في التحول الرقمي ودمج التقنيات المتقدمة في جميع أنحاء دبي.

وشهدت الفعالية عقد مجموعة من ورش العمل التي أتاحت مساحة للمشاركة في بناء مستقبل مشاريع هيئة الطرق والمواصلات من خلال عقد الشراكات والجلسات التفاعلية، وركزت على الخارطة الرقمية للهيئة للسنوات السبع المقبلة، وسلطت الضوء على المجالات الرئيسة مثل: التوأمة الرقمية، والميتافيرس، والروبوتات، والنظم البيئية، والحلول المؤسسية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، التي تعتبر مرتكزات أساسية للنهوض بالمشاريع الرقمية للهيئة.

وأكد محمد المضرب، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات خلال الفعالية، حرص الهيئة على تحقيق رؤيتها الرقمية، واستعرض الخطوات المتخذة نحو بناء مشهد التنقل المستقبلي في دبي من خلال تبني حلول النقل المبتكرة، ودمج تقنيات المدن الذكية، والاستفادة من التطورات الرقمية لتحسين الكفاءة والسلامة والاستدامة. وقال المضرب:” ستتواصل هيئة الطرق والمواصلات دفع عجلة التقدم نحو مستقبل رقمي متمكن من خلال التعاون الاستراتيجي وتبنى المبادرات المتقدمة "



وأكد على أن هذه المبادرات تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية، التي تحدد الخطوات اللازمة نحو التكامل الرقمي، والتحديات المتوقعة والحلول المطلوبة للتصدي لها، وتضع أهدافًا طموحة للمستقبل.

واستعرض ممثلو شركة غارتنر، وهي شركة مرموقة في مجال أبحاث واستشارات تكنولوجيا المعلومات، رؤى قيّمة حول المشهد الرقمي المتطور، والتوجهات الاستراتيجية للتقدم التقني لهيئة الطرق والمواصلات.

واختتمت الفعالية بعقدـ 3 جلسات للشركاء سلطت الضوء على أهمية التعاون الرقمي، مع التأكيد على ضرورة إشراك المؤسسات الخاصة والعامة. وهدفت هذه الجلسات إلى رفع مستوى الوعي بالاستراتيجية الرقمية لهيئة الطرق والمواصلات، وتشجيع الشراكات التي تعزز استخدام التكنلوجيا في الهيئة.

وأكدت الفعالية على التزام هيئة الطرق والمواصلات بقيادة الابتكار الرقمي، وتمهيد الطريق للتطورات التحويلية في قطاع النقل بدبي.

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