«شكراً لعطائك التطوعي» يكرم 100 أسرة داعمة للتطوع في العين

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

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نظم فريق "شكراً لعطائك التطوعي" وبالتعاون مع فريق البراعم الخضراء، وفريق غاية التطوعي، حفلا في قاعة مركز جبل حفيت المجتمعي لتكريم أسر المتطوعين في منطقة العين الخضراء وذلك إزاء دورهم الإيجابي والفعال في دعم مسيرة العطاء من خلال حث أبنائهم على التطوع، وذلك برعاية وحضور الشيخ الدكتور سالم محمد بالركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، وحضور ممثلين عن جهات اجتماعية وتربوية.

وقال الشيخ الدكتور سالم بالركاض في حديثه للبيان: "إن ثقافة التطوع في دولة الإمارات متأصلة في نسيج المجتمع الإماراتي، نظرا لوجود القدوة الحسنة المتمثلة في القيادة الرشيدة، إضافة إلى الدور الفاعل الذي تلعبه كافة المؤسسات في الدولة. وأشيد في الوقت ذاته بجهود الأسر الداعمة لأبنائها المتطوعين، والإشادة أيضا باجتهادهم في تعزيز فكرة العمل التطوعي". مؤكدا على أن التطوع يعتبر ثقافة تعزز التنمية المستدامة، وبناء مستقبل أفضل للأجيال الجديدة، ومن ركائز التماسك المجتمعي والتلاحم الوطني.

وأوضح سيف الرحمن أمير رئيس فريق "شكراً لعطائك التطوعي" على أن هذه المبادرة شملت تكريم 100 أسرة في منطقة العين بهدف تعزيز الوعي بأهمية دور الأسرة في دعم المتطوعين المشاركين في خدمة المجتمع، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي ونشر أهدافه النبيلة.

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