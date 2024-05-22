عبد الرحمن العويس: توثيق إحداثيات إمكان انتشار البعوض باستخدام «GPS»

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الوزارة انتهت من إجراءات القضاء على 409 مواقع لوجود يرقات بعوض «الزاعجة المصرية»، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من عملية توثيق إحداثيات إمكان انتشار البعوض في الدولة، وذلك باستخدام أجهزة «GPS»، الأمر الذي سهَّل من متابعة الخريطة الحشرية وتطورها، وذلك بالتنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة والبلديات والهيئات المعنية المحلية.

وأفاد، في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بأن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عينت 9 فرق متخصصة للإسهام في الحملة الوطنية، تم توزيعها على مختلف إمارات الدولة الشمالية، لافتاً إلى أن الحملة تسهم في توفير معمل للحشرات يختص بتشخيص عينات البعوض المختلفة، وإجراء اختبارات الحساسية والحيوية للمبيدات، بهدف دراسة فعالية المبيدات المستخدمة في عمليات مكافحة البعوض، لضمان استخدام بشكل أفضل وأكثر فعالية وأماناً على البشر.

وأوضح معاليه إلى إجراء الوزارة أكثر من 1200 مسح حشري للبعوض، وتحليل 309 عينات للحمض النووي للبعوض في مختبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مشيداً بتضافر جهود كل الجهات المعنية للقضاء على الامراض التي يتسبب بها البعوض.

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