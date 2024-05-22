الإمارات وكازاخستان تطلقان برنامجاً لتأهيل القيادات الحكومية

المصدر: وام

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أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، برنامج القيادات التنفيذية لحكومة كازاخستان، ضمن مبادرات التعاون الثنائي في التحديث الحكومي، بهدف تمكين القيادات الحكومية من اكتساب أفضل المهارات التخصصية، وبناء قيادات قادرة على الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتعريفهم بأفضل الممارسات المبتكرة في القيادة لدفع عجلة التنمية والتطوير في كازاخستان.

جاء ذلك، ضمن زيارة رسمية لوفد من حكومة الإمارات، تم خلالها عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في حكومة كازاخستان، وبحث التعاون الثنائي ومستجدات العمل المشترك في مختلف محاور العمل الحكومي، والمبادرات والمشاريع المستقبلية في مجالات التبادل المعرفي، والخطوات الكفيلة بتعزيزها.

حضر الإطلاق، عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، ومعالي جاسلان مادييف حاسينوفيتش، وزير التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران في جمهورية كازاخستان.

ويضم البرنامج 33 منتسباً بينهم 8 نواب وزراء ونخبة القيادات التنفيذية في حكومة كازاخستان، ويغطي 8 مساقات تدريبية.

وقال عبد الله لوتاه، إن برنامج القيادات التنفيذية لحكومة كازاخستان يستلهم نموذج حكومة دولة الإمارات في بناء القدرات والقيادات، وتمكينها بأهم النماذج المستقبلية والأدوات والمنهجيات والمهارات اللازمة، لتطوير الجيل الجديد من العمل الحكومي، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي ضمن مبادرات الشراكة التي تركز على 6 محاور هي بناء القدرات الحكومية، والأداء الحكومي، والبرمجة، والخدمات الذكية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة.

واجتمع الوفد مع كل من زازيكباي درخان، رئيس وكالة جمهورية كازاخستان لشؤون الخدمة المدنية، وزاندوس شيمردانوف، رئيس وكالة التخطيط الإستراتيجي والإصلاحات في جمهورية كازاخستان، وباويرزهان كودايبيرجينوف، نائب وزير الاقتصاد الوطني، وكانيش تولوشين، النائب الأول لوزير وزارة التنمية الرقمية والابتكار وصناعة الطيران.

كما زار وفد مكتب التبادل المعرفي الحكومي مدرسة خليفة بن زايد في أستانا، التي تم افتتاحها عام 2016، في مبادرة إماراتية هادفة لدعم قطاع التعليم في كازاخستان وتوفير أفضل فرص التعلم للطلاب فيها.

جدير بالذكر، أنه تم الإعلان عن التعاون الثنائي بين حكومتي الإمارات وكازاخستان، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2023؛ إذ وقع معالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، اتفاقية التعاون مع غاليمجان قويشيبايف، نائب رئيس الوزراء رئيس مكتب حكومة كازاخستان.

وشهدت الشراكة بين حكومتي البلدين تنظيم 42 ورشة عمل استفاد منها 439 موظفاً حكومياً، وإنجاز أكثر من 9 آلاف ساعة تدريب.

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