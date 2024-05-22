«الشؤون الإسلامية» تعمل على زيادة تصاريح حجاج الإمارات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

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أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة ستشرع، خلال الفترة المقبلة، في التنسيق مع الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية، بما يخص زيادة عدد التصاريح الحجاج المخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وإتمام إجراءاتهم في وقت مبكر، ما يسهم في تعزيز جاهزيتهم للمشاركة في موسم الحج المقبل.

وأفاد معاليه، في رد كتابي خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم، بأنه يوجد في أجندة الهيئة العديد من المشاريع التطويرية تتضمن البدء في المراجعة الشاملة لجميع الإجراءات المرتبطة بموسم الحج ومراحله، بما يحقق توجهات الحكومة في تصفير «البيروقراطية»، باختصار الإجراءات غير الضرورية، وتسريع الجدول الزمني لتنفيذ الخدمات اللوجستية المطلوبة.

ونوه بأن المشاريع تشتمل على اعتماد جدول زمني يراعي متطلبات الإدارية وجودة الخدمات المرتبطة بعملية تقديم التصاريح لحجاج الدولة، بحيث يتم استيعاب ما نسبته 90% من إجمالي عدد التصاريح الممنوحة لمواطني الدولة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

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