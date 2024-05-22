"طرق دبي" تٌعلن تأثر الخدمة على الخط الحمر لمترو دبي من محطة الخيل إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، عن تأثر الخدمة على الخط الحمر لمترو دبي من محطة الخيل إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة.

وأكدت الهيئة في حسابها الرسمي على منصة " إكس" أنه تم توفير حافلات بين المحطات المتأثرة، معربة عن شكرها لتفهم المستخدمين.

وقالت الهيئة : " لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، تعلمكم هيئة الطرق والمواصلات بتأثر الخدمة من محطة الخيل إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، تم توفير حافلات بين المحطات المتأثرة. نشكركم على تفهمكم".

لمستخدمي الخط الأحمر لمترو دبي، تعلمكم هيئة الطرق والمواصلات بتأثر الخدمة من محطة الخيل إلى محطة الإمارات العربية المتحدة للصرافة، تم توفير حافلات بين المحطات المتأثرة. نشكركم على تفهمكم. — RTA (@rta_dubai) May 22, 2024

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