سيف بن زايد يطلق «مركز ربدان للأمن والدفاع»

المصدر: أبوظبي - وام

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أطلق الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية «مركز ربدان للأمن والدفاع» مركز الفكر والرأي المتخصص في الدراسات الأمنية والدفاعية، وذلك خلال أعمال مؤتمر «آيسنار 2024».

يأتي المركز ضمن مبادرة استراتيجية، تقودها أكاديمية ربدان، الرائدة عالمياً في مجالات السلامة والأمن والدفاع والتأهب لحالات الطوارئ وإدارة الأزمات.

ويقدم «مركز ربدان للأمن والدفاع» بوصفه مركز فكر ورأي استراتيجياً التحليلات والأبحاث والتوصيات لصانعي السياسات، بشأن قضايا الأمن والدفاع والمتعلقة بالشرق الأوسط، إلى جانب تعزيز فهم ديناميكيات الأمن في المنطقة، والمساعدة في تحديد التهديدات والفرص والتحديات المحتملة.

كما شهد سموه جانباً من حلقات الجاهزية، أول منصة شبابية حوارية تختص بالمجالات الأمنية والدفاعية، ضمن مبادرة تقودها أكاديمية ربدان، تستضيف نخبة من الخبراء المتخصصين، بهدف تمكين الشباب وتوعيتهم في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الأمنية والدفاع الوطني، وغيرها من المواضيع.

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