أمير الكويت يستقبل فريق «منطاد الإمارات»

المصدر: الكويت - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في قصر بيان صباح أمس، فريق منطاد الإمارات، بمناسبة زيارتهم للكويت.

ووصف الكابتن طيار عبد العزيز ناصر المنصوري رئيس فريق منطاد الإمارات اللقاء مع صاحب السمو أمير دولة الكويت بأنه كان لقاء أبوياً، تم خلاله استعراض إنجازات منطاد الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح ومشاركاته العالمية والدولية.

جسور تواصل

وأضاف: «إن أمير الكويت أوصاهم خلال اللقاء بالاهتمام بالثروة الإنسانية لدول مجلس التعاون كافة، ولما يدعو دول المجلس من قيادات وشعوب إلى مد جسور التواصل والتسامح بينهم، وتسخير كل إمكانيات الشباب الخليجي والكوادر الوطنية في التعريف بانتمائهم لقيادتهم وانتمائهم لأوطانهم من خلال نقل رؤية الإنجازات الكبيرة التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى أكثر من 45 عاماً».

وأوضح: «أنه تم تدشين «منطاد مجلس التعاون الخليجي» الذي سيحلق في القمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها دولة الكويت في ديسمبر المقبل، إضافة لاستضافتها بطولة كأس الخليج لكرة القدم خلال الشهر ذاته، التي سيتم فيها إطلاق المنطاد متوجاً بأعلام دول الخليج العربية».

شعب واحد

وقال المنصوري، إن أمير الكويت أوصاهم كذلك بأن يحلق المنطاد فوق جميع البلدان الخليجية في إطار مبادرة «خليج واحد وشعب واحد».

وأشار إلى الحرص على تحقيق رؤية قادة دول الخليج، بأن نكون شعباً واحداً نقف إلى جانب قادتنا صفاً بصف لتحقيق ما حققه الآباء، مؤكداً الاستمرار في تسخير كل الإمكانيات والمتطلبات للشباب لإنجاز هذا العمل تقديراً لقادة ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي.

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