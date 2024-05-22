بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وأرمينيا

المصدر: أبوظبي - وام

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عقدت اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات، وجمهورية أرمينيا اجتماعها الثاني في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي، برئاسة معالي أحمد الصايغ وزير دولة، وكيفورك بابويان، وزير الاقتصاد في أرمينيا.

جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأهمها التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والزراعة والبيئة والطاقة والنقل والتعليم والثقافة والسياحة والعمل، ومناقشة استراتيجيات تعزيز الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين من البلدين.

وأثنى معالي الصايغ على الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين، مشدداً على أهمية تنويع وتوسيع مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أكد كيفورك بابويان اهتمام أرمينيا بتعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون مع دولة الإمارات.

وناقشت اللجنة المشتركة أيضاً آليات تعزيز التبادل التجاري، والدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وأرمينيا، واختتم الاجتماع بالتوقيع على محضر اللجنة.

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