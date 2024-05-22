الإمارات والصين تتعاونان في الاستكشاف التعديني

المصدر: أبوظبي ـ وام

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بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووفد هيئة المسح الجيولوجي الصينية خلال الاجتماع الذي عقد أمس، سبل تعزيز التعاون بينهما في مجال الاستكشاف التعديني، والمخاطر الجيولوجية.

شارك في الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة في أبوظبي، فو زي بن، الأمين العام لهيئة المسح الجيولوجي الصينية وخالد الحوسني مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية وعدد من مسؤولي الجانبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض التقنيات الحديثة في مجالات الاستكشاف التعديني، والمخاطر الجيولوجية، وتقييم الأضرار الناجمة عن مياه الأمطار والفيضانات وغيرها من التطبيقات المتطورة.

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