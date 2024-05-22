حشر بن مكتوم يفتتح «كابسات» و«إنتيغريت ميدل إيست»

المصدر: دبي - البيان

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افتتح سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، أمس، الدورة الثلاثين من المعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الصناعية «كابسات 2024» (CABSAT) والنسخة الثانية لمعرض «إنتيغريت ميدل إيست» (Integrate Middle East) في مركز دبي التجاري العالمي.

حيث يقام الحدثان الرائدان في مجالات صناعة المحتوى والإنتاج والبث والتوزيع واتصالات وإدارة الأقمار الاصطناعية وتكنولوجيا الفضاء وقطاع الإعلام المرئي والصوتي في المنطقة من 21 إلى 23 الجاري

وقام سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم بجولة في أرجاء المعرضين والتقى ممثلي الشركات العارضة والمشاركين، وأبرز الخبراء في هذه المجالات من الصين وفرنسا وألمانيا.

وزار سموه مجموعةً من الأجنحة، من ضمنها أجنحة «الياه سات» و«عرب سات» و«نيل سات» و«إبسون»، والاستديو الافتراضي لشركة (PixoJam) حيث شاهد سموه عرضاً لأحدث ابتكاراتها. وتفقد جناح «الشركة الخليجية الأولى» واطلع على حلولها المبتكرة وتصاميم منظوماتها، كما زار سموه جناح «مشاريع الواحة» واطلع على الحلول والمنتجات التي تتيحها للشركات ضمن مُختَلَف القطاعات.

جاء ذلك بحضور عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة التشريفات والأمن، وماهر عبدالكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي لإدارة قاعات المعارض والمؤتمرات في مركز دبي التجاري العالمي.

منصة مثالية

ويستضيف المعرض هذا العام أكثر من 450 شركة عارضة من أكثر من 120 دولة، ويستقطب الخبراء والمختصين والمهتمين بمجالات الهندسة ودمج الأنظمة والبث، والمحتوى والأقمار الاصطناعية والابتكارات الرقمية.

ويشهد المعرض فعاليات تشمل «صالون الإنتاج المشترك» المخصص لتوطيد الشراكات واستكشاف فرص الأعمال والاستثمار في المحتوى العربي. كما يجمع الحدث خلال فعاليات «كونغرس المحتوى» و«قمة سات إكسبو» أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً بارزاً عالمياً لمناقشة الاتجاهات الرئيسية التي تشكل مستقبل الصناعة.

التحول الرقمي

وقال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم في مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج: «تواصل دبي ترسيخ مكانتها الرائدة في طليعة المشهد الإبداعي ضمن رؤية شاملة لريادة المستقبل.

لذا نحرص في مدينة دبي للاستديوهات على مواصلة دورنا البارز في دعم رؤية دبي لتحقيق التميز الإبداعي والثقافي، حيث تتوافق جهودنا دوماً مع مستهدفات استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي. ».

التقنيات المبتكرة

وتهدف النسخة الثانية من «إنتيغريت ميدل إيست»، التي تقام بالتزامن مع «كابسات 2024» وفي الموقع ذاته، إلى جمع قادة التكنولوجيا في مجالات دمج النظم والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية واستقطاب المشترين من مختلف قطاعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث يستقطب الحدث أكثر من 250 شركة عارضة من 120 دولة لاستعراض مجموعة واسعة ومتنوعة من منتجات وحلول التقنيات السمعية البصرية الاحترافية المبتكرة.

ومن المتوقّع أن يحقق «إنتيغريت ميدل إيست 2024» نجاحاً لافتاً يوازي ما شهدته نسخة العام 2023، لما سيقدّمه من منتجات وحلول مبتكرة مثل اللوحات الرقمية التفاعلية وأجهزة محاكاة المنزل الذكي والساحات التجريبية للمؤتمرات ومناطق التعلم التفاعلية، وعروض الإضاءة والتقنيات التعليمية المتطورة وغيرها.

السرد التفاعلي

كما ستتطرق نسخة هذا العام من قمة «إنتيغريت ميدل إيست» إلى موضوعات مهمة تتعلق بالذكاء الاصطناعي والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية الهجينة، مثل تقنيات السرد التفاعلي والأجهزة الرقمية والابتكارات السمعية البصرية الاحترافية ومستقبل هندسة الترفيه.

فضلاً عن مواضيع مختلفة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في البيئة الحضرية، وإدماج البرامج السمعية البصرية الاحترافية، وإمكانات سوق الواقع المختلط.

وسيستضيف معرض «إنتيغريت ميدل إيست 2024» نخبة من المتحدثين وخبراء الصناعة الذين سيزودون الزوار بمعلومات ورؤى قيمة وفرص جديدة للتواصل.

أبرز اللاعبين

وقال أبيشيك جاناباثي، مدير في مركز دبي التجاري العالمي: «معرض «كابسات 2024» في نسخته الثلاثين، و«إنتيغريت ميدل إيست 2024»، بنسخته الثانية يعتبران منصتين رائدتين تستقطبان أبرز اللاعبين ضمن قطاعات الإعلام والبث والأقمار الصناعية والتقنيات السمعية البصرية الاحترافية.

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