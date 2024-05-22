«إسلامية دبي» تنظم ورشة حول «الريادة في السياحة الدينية»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي - مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، صباح أمس ورشة بعنوان «الريادة في السياحة الدينية» كخطوة نحو تنمية مستدامة وابتكارية، بحضور أحمد خلفان المنصوري مستشار التواصل الحضاري بمكتب المدير العام، وهند لوتاه مدير مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية، وأعضاء مشروع مبادرة السياحة الدينية، وأعضاء مجلس الشباب، وبعض موظفي الدائرة. وقدم الورشة الدكتور عبدالله عبد الجبار مستشار مشروع مبادرة السياحة الدينية بالدائرة، تناول فيها تعريف السياحة الدينية، ومفهوم وأهمية السياحة الدينية في الإسلام، متطرقاً إلى أنواع السياحة، وما هي الفائدة التي تعود من السياحة الدينية.

لافتاً إلى أن إمارة دبي تتفرد على غيرها في اعتمادها على السياحة بوجه عام، وتتبنى دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي مشروع السياحة الدينية في الإمارة، إذ إن لديها مساجد تاريخية قديمة، ومساجد حديثة من وحي التراث، ومساجد خضراء صديقة للبيئة، إضافة إلى إطلاق مساجد نوعية قيد الإنشاء تتمثل في مشروع بناء أول مسجد ثلاثي الأبعاد، وبناء أول مسجد عائم في الإمارة.

كما تتفرد الدائرة في المواسم الدينية مثل رمضان في دبي والعيد في دبي وغيرها. وقال المستشار أحمد خلفان المنصوري: «في نقطة تحول ونظرة مستقبلية للسياحة الدينية، تعكس هذه الورشة الجهود المستمرة لتعزيز دور الشباب في قطاع السياحة الدينية وتشجيعهم على الابتكار والريادة في هذا المجال.

وتأتي في إطار رؤية مستقبلية لتعزيز السياحة الدينية كجزء أساسي من السياحة الثقافية والتنمية المستدامة في إمارة دبي». وأشار إلى أهمية دور الشباب في تطوير السياحة الدينية، وأنهم يمتلكون الحماس والإبداع اللازمين لتحويل الأفكار إلى مشاريع ملموسة تسهم في تعزيز التفاهم الثقافي والتواصل الحضاري والترويج للسلام والتسامح في الإسلام.

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