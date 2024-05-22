راشد النعيمي يستضيف أعضاء برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة

المصدر: عجمان ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، نائب رئيس مركز الشباب العربي، أول من أمس، 53 شاباً وشابة من 16 دولة عربية، يمثلون أعضاء النسخة السادسة من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة ضمن جلسة نقاشية بعنوان «صورة العرب: دور الإعلام والشباب» وذلك في مجلس الغاف في عجمان.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال الجلسة، أهمية برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة، الذي يقام برعاية سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مركز الشباب العربي، وأثره على مسار الشباب المهني والشخصي، وتعزيز إسهاماتهم في هذا القطاع لخدمة المجتمعات العربية، وتأثيره على تعزيز العمل الشبابي العربي المشترك.

وشدد على أهمية مراعاة القيم الإنسانية من خلال التمسك بالهوية والقيم العربية الأصيلة، وعكسها في تفاصيل مجالات العمل الإعلامي وصناعة المحتوى الهادف، داعياً أعضاء البرنامج لإتقان واحدة على الأقل من تخصصات العمل الإعلامي التي يمكنها أن تصنع منهم خبراء في صناعة الرأي العام.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز