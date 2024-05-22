رئيس بلغاريا يتسلم أوراق اعتماد سفيرنا

المصدر: صوفيا - وام

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تسلم رومين راديف رئيس جمهورية بلغاريا، أوراق اعتماد عبد الرحمن أحمد الجابر، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للدولة لدى جمهورية بلغاريا.

وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت له في قصر الرئاسة في العاصمة «صوفيا».

ونقل السفير، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس البلغاري وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه حمل رئيس جمهورية بلغاريا، السفير، تحياته إلى القيادة الرشيدة للامارات، وتمنياته للدولة بالمزيد من التطور والنماء.

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