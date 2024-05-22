عمار بن حميد: الإمارات تشهد نهضة في التعليم العام والعالي

المصدر: عجمان - وام

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أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن دولة الإمارات تشهد نهضة في مختلف المجالات، خصوصاً في مجال التعليم بشقيه العام والعالي.

وذلك بفضل الرؤية السديدة والأسس السليمة التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واهتمامه الكبير وعنايته الخاصة ببناء الإنسان أولاً قبل البنيان والعمران وتسليحه بسلاح العلم والمعرفة باعتباره أساس التقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سمو ولي عهد عجمان في ديوان الحاكم أمس، بحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم.

واطلع سموه على خطط وبرامج وزارة التربية والتعليم خلال المرحلة الحالية والمقبلة في ظل المستجدات على الساحة التربوية والتعليمية، كما جرى خلال اللقاء استعراض استراتيجية وبرامج الوزارة .

والتي من شأنها الارتقاء بالمستوى التعليمي والهيئات الإدارية والتدريسية، والتأكيد على الاهتمام بالقيم السلوكية ودور المعلم ومكانته كحجر الزاوية في العملية التعليمية والطالب كمحور أساسي لها والأسرة المكمل المهم لدور المدرسة لتحقيق أفضل النتائج الدراسية والتربوية.

وأشاد سمو ولي عهد عجمان، بجهود القيادة الرشيدة، لدعم مسيرة التعليم، وإيمانهما المطلق بدور العلم في نهضة الأمم وتقدمها، وتقديرهما لحملة العلم ومشاعل المعرفة.

وثمن معالي وزير التربية والتعليم، دور صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، في الميدان التربوي واهتمامهما الكبير بالعلم ودعمهما جهود الوزارة.

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