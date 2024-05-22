القطاع الخاص يفضل توظيف المواهب والخريجين الجدد

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت دراسة استقصائية حديثة أجرتها شركة «تاسك» بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين شملت الباحثين عن عمل من المواطنين وأصحاب العمل والموظفين الحاليين، أن شركات القطاع الخاص تميل بقوة إلى توظيف الخريجين الجدد والمواهب الجديدة، حيث يبحث 81.27% منهم عن مواطنين لديهم خبرة تتراوح من 0 إلى 2 سنة.

وأشارت الدراسة إلى أن 79% من أصحاب العمل يخططون لتوظيف ما يصل إلى 10 مواطنين خلال العام الحالي ويشير ذلك إلى جهود التوظيف المستهدفة التي تركز على شغل وظائف محددة بدلاً من حملات التوظيف واسعة النطاق، وتهدف نسبة أقل من أصحاب العمل إلى توظيف أعداد أكبر، حيث يخطط 14.84% منهم لتوظيف ما بين 11 إلى 50 مواطناً .

بينما تخطط نسبة مجتمعة تبلغ 6.36% لتوظيف أكثر من 50 مواطناً ، وقد يعكس هذا التباين وجود خطط توسعية لدى بعض الشركات أو وجود فجوات كبيرة في المهارات المطلوبة لدى المواطنين في بعض القطاعات.

وأكدت الدراسة أن أبرز النتائج التي وصلت إليها أشارت إلى أن نسبة 73.67% من المواطنين العاملين بالقطاع الخاص المشاركين في الدراسة عبروا عن رضاهم الوظيفي، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية (62.8%) والأمان الوظيفي (59%) والتطور المهني (58.4%)، وأوضحت أن 77.65% من المواطنين يستخدمون منصة «نافس» للبحث عن فرص العمل.

كما أشارت الدراسة أن 56.64% منهم أكدوا على مدى فاعلية المنصة في رحلة البحث عن وظيفة، كما أبدى 52.30% من أصحاب العمل الذين شملتهم الدراسة تفضيلهم لتوظيف المواطنين الإماراتيين بشكل دائم، بينما أشار 31.80% منهم إلى انفتاحهم على نهجٍ مختلط يجمع بين التوظيف الدائم والعقود المؤقتة.

وأوضحت الدراسة أن أكثر من 70% من الباحثين عن عمل من المواطنين الإماراتيين الذين شملهم الاستطلاع منفتحون على شغل وظائف في كل من القطاعين العام والخاص، مما يدل على مرونة أكبر في تطلعاتهم المهنية.

وركز أصحاب العمل المشاركون في الاستطلاع على مجموعة متنوعة من الوظائف، مع التركيز بشكل خاص على خدمة العملاء (42.40%) والمبيعات والتسويق (42.05%)، مما يسلط الضوء على أهمية المهارات الشخصية والتوجه نحو تقديم الخدمات المتميزة في سوق العمل الحالي.

كما تحظى وظائف التشغيل باهتمام كبير، حيث يسعى 33.57% من أصحاب العمل الذين شملهم الاستطلاع إلى توظيف مواطنين إماراتيين لشغل هذه الوظائف.

تحديات

وأشارت الدراسة إلى أن أبرز التحديات التي تعيق توظيف المواهب الإماراتية تتركز حول التعامل مع التوقعات غير الواقعية للأجور وهو التحدي الرئيسي في استقطاب الموظفين المواطنين الإماراتيين.

وفقاً لما أشار إليه 37.81% من أصحاب العمل الذين شاركوا في الاستطلاع، مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة بين مستويات الرواتب التي يتوقعها المرشحون الإماراتيون والرواتب التي يقدمها أصحاب العمل، في حين يتمثل التحدي الرئيسي الثاني، الذي يواجهه 23.67% وفقاً للموظفين الذين شاركوا في الاستطلاع، هو نقص المرشحين المناسبين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز