بحث الاستعدادات لـ«يوم الموهوب الإماراتي»

المصدر: دبي - البيان

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عقد مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين اجتماعه برئاسة معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين.

حيث تم بحث الترتيبات الخاصة بإقامة فعالية يوم الموهوب الإماراتي، والاحتفال باليوبيل الفضي للجمعية، واستقطاب عدد من أصحاب المواهب والمخترعين والمبتكرين لعرض إنتاجاتهم وإبداعاتهم خلال هذه الفعالية.

حضر الاجتماع كل من ميرزا الصايغ، والدكتور منصور العور، نائب رئيس الجمعية، ومنيرة صفر، أمين السر العام، والدكتور سيف الجابري، والدكتورة ديالا الإبراهيم، واللواء مهندس وليد المناعي، مدير الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي، بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، والعقيد زيد الصابوني، المستشار الإعلامي للجمعية، والدكتورة مناهل ثابت، المستشارة العلمية للجمعية.

اعتماد

وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق، والتقريرين المالي والإداري اللذين سيعرضان في اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد الأسبوع المقبل.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع أهمها تحديد موعد ومكان إجراء اختبارات الذكاء وقياس القدرات الذهنية للطلبة الموهوبين.

واستعرض الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت القرارات اللازمة بشأنها.

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