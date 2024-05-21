الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة

المصدر: البيان

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً مع احتمال تشكل خفيف على بعض المناطق، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال الأيام المقبلة:

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الشمالية - صحو بوجه عام مع ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق الداخلية وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج، يضطرب أحياناً شمالاً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الجمعة

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

السبت

الطقس: صحو بوجه عام ومغبر أحياناً مع ارتفاع في درجات الحرارة .

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س

البحر: مضطرب صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الأحد

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية - صحو إلى غائم جزئي أحياناً مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة .

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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