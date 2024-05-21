جمعية دبي الخيرية تطلق حملة الأضاحي للعام الحالي

المصدر: دبي- رامي عايش

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أطلقت جمعية دبي الخيرية «حملة الأضاحي» لهذا لعام، بهدف التأكيد على تعزيز مبدأ التكافل والتراحم واتباع السنة النبوية بتطبيق شعيرة الأضحية المباركة، وتلبية احتياجات المحتاجين والشرائح المجتمعية الضعيفة، عبر توفير لحوم الأضاحي، وكسوة واحتياجات العيد للأيتام وأطفال الأسر المتعففة، بالإضافة إلى حزمة من المبادرات الخيرية والإنسانية الأخرى، وتستمر الحملة حتى عيد الأضحى المبارك.

وقال أحمد السويدي، المدير التنفيذي للجمعية: «يأتي إطلاق حملة الأضاحي متزامناً مع قرب حلول أيام العشر الأولى من ذي الحجة، التي تعد أفضل الأيام للتنافس في عمل الخير، مصداقاً لقول الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم (ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر)، وأدعو سفراء الخير في دولتنا الحبيبة الإمارات إلى المشاركة في حملة الأضاحي لدبي الخيرية للعام الحالي، من أجل ترك أثر طيب في حياة 87 ألف مستفيد من الحملة في 18 دولة (الإمارات و17 دولة عبر العالم)».

وأوضح المدير التنفيذي أن الحملة ستركز في مبادرة الأضاحي على ذبح وتوزيع (4700 أضحية) من الضأن داخل وخارج الدولة. ودعا المحسنين والراغبين في أداء شعيرة الأضحية هذا العام إلى إنابة الجمعية عنهم في توزيع لحوم الأضاحي على مستحقيها من خلال التبرع بقيمة الأضحية المقدرة بـ (650) درهماً داخل الدولة، في مقابل (350) درهماً لسعر الأضحية ضمن الأضاحي المقرر توزيعها خارج الدولة.

وذكر أحمد السويدي أن الحملة تشتمل مبادرة «حج البدل»، وهي مبادرة تحمل بعداً خدمياً اعتادت دبي الخيرية على توفيره لغير القادرين صحياً على أداء الفريضة، أو لمن أراد الحج عن أحد المتوفين من أرحامه، ويتم توفير هذه الخدمة بسعر رمزي يبلغ 3 آلاف درهم، ويقوم به رجال من أهل الثقة الذين تثق فيهم الجمعية، وبذلك تضمن الجمعية أداء حج البدل على أكمل وجه.

وأشار أحمد السويدي إلى أن الحملة تتضمن مبادرة توفير كسوة واحتياجات العيد لـ 400 من الأطفال الأيتام الذين تكفلهم الجمعية داخل الدولة، وذلك من أجل تحسين معيشتهم وتوفير أبسط مقومات الحياة الكريمة لهم، ورسم الابتسامة على وجوههم وإدخال السرور على قلوبهم في أيام عيد الأضحى المبارك القادم.

وتتضمن الحملة أيضاً، تنفيذ مجموعة أخرى من المبادرات الخيرية والإنسانية المستدامة التي تلبي متطلبات واحتياجات المستفيدين الإنسانية والاجتماعية المتنوعة؛ مثل بناء دور الأيتام وكفالتهم، وتوفير المياه وتمديد شبكاتها وحفر الآبار في الدول والمناطق التي تعاني من الجفاف، وتشييد المساجد، وتعزيز المشاريع التعليمية، ودعم مشاريع الأسر المنتجة، والرعاية الصحية للمرضى... وغير ذلك من المشاريع الإنسانية والتنموية.

وأعرب المدير التنفيذي عن شكره لأهل الخير والعطاء في الدولة على ثقتهم بدبي الخيرية ودعمهم المتواصل لحملاتها، كما شكر وسائل الإعلام المختلفة والمؤثرين على شبكات التواصل على جهودهم الطيبة والمستمرة في التعريف بمشاريع دبي الخيرية وحملاتها السابقة، وحثهم على دعم حملة الأضاحي لهذا العام من أجل تحقيق أهدافها والوصول بخيرها إلى العدد المستهدف منها.

وأوضح السويدي أن «دبي الخيرية» وفرت للمتبرعين وأهل الخير بيئة سلسة لآليات التبرع عبر حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية المبتكرة على موقعها الإلكتروني؛ كالتبرع بالعملات الرقمية المشفرة، واقتناء الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وتوفير منصة رقمية للتبرع بتقنية الميتافيرس، فضلاً عن تطبيق دبي الخيرية على الهواتف الذكية، وابتكار الحصالات الذكية وتوفيرها في المراكز التجارية ومحلات التجزئة ومحطات الوقود وغيرها من الأماكن العامة. أو ببطاقة الائتمان أو من خلال الحسابات البنكية التابعة للجمعية، إلى جانب التواصل بمركز الاتصال.

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