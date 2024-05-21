محمد بن راشد: مطار زايد الدولي بأبوظبي تحفة معمارية زانها وزينها اسم المؤسس

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مطار زايد الدولي في العاصمة أبوظبي تحفة معمارية، زانها وزينها اسم المؤسس طيب الله ثراه .

وقال سموه عبر منصة "إكس": "أثناء زيارة مطار زايد الدولي في العاصمة أبوظبي اليوم ..تحفة معمارية على حوالي 8 مليون قدم مربع .. ومعبر جوي لدولتنا يستوعب أكثر من 45 مليون مسافر سنوياً.. وإضافة حضارية زانها وزينها اسم المؤسس طيب الله ثراه ."

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