"طرق دبي" تتعاون مع "سمارت كراود" لجذب الاستثمارات في الأصول الرقمية للمرافق العامة

المصدر: البيان

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دخلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي في شراكة استراتيجية من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سمارت كراود هولدنغ ليمتد (SmartCrowd Holding Ltd)، وهي الشركة الأم لشركة سمارت كراود ليمتد (SmartCrowd Ltd) المرخصة من سلطة دبي للخدمات المالية، وهي أول منصة رقمية متخصصة في الاستثمار والتمويل العقاري الجماعي (Crowd Funding) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء توقيع هذه الاتفاقية لتأسيس منصّة رقمية مشتركة تعمل بتقنية البلوك تشين لجذب الاستثمارات في الأصول الرقمية غير القابلة للاستبدال (Non-Fungible Tokens) أو ما تُعرَفُ اختصارا بـ(NFTs) للمرافق العامة والعقارات، التي تُخَطِّطُ الهيئة لإنشائها وتنفيذها في إمار ة دبي في المستقبل مثل الاستراحات، التي تضم محلات تجزئة ومراكز خدمات متنوعة ذات عوائد استثمارية مستمرة.

وقّع الاتفاقية عن هيئة الطرق والمواصلات، أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، ووقعها عن شركة سمارت كراود، صدّيق فريد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة. وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم في المبنى الرئيس للهيئة مؤخرا.

وأعرب أحمد هاشم بهروزيان عن سروره لهذه الشراكة مشيداً بشركة سمارت كراود لدورها الريادي في تطوير الاستثمار العقاري من خلال وضع لوائح تنظيمية وتطبيقات ذكية قائمة على تقنيات حديثة مثل البلوك تشين. وقد وُقِّعَت مذكرة التفاهم هذه على خلفية جهود سمارت كراود لتجربة منصة قائمة على البلوك تشين في باكستان في 2022، والتوقيع على المذكرة يتماشى مع التزام هيئة الطرق والمواصلات باعتماد التقنيات الشائعة عبر تطبيقاتها وخدماتها.

وقال بهروزيان: "يُعتَبرُ توقيع هذه الاتفاقية خطوة مهمة على طريق دخول الهيئة في مجال الاستثمار في الأصول الرقمية والأصول غير القابلة للاستبدال للمرافق العامة والعقارات، الأمر الذي سيخلق فرصاً جديدة للهيئة لتنمية إيراداتها وتنويع مصادر دخلها فضلاً عن إتاحة الفرصة لشريحة واسعة من المجتمع للدخول في مثل هذه الاستثمارات التي لا تتطلب مبالغ كبيرة للدخول فيها.

وأكّد بهروزيان على أن هذه المبادرة تُعتَبَرُ جزءاً مهماً من الدور الذي تضطلعُ به الهيئة لتعزيز محور الشراكة مع القطاع الخاص، ومن شأنها تعزيز مكانة دبي كقوة اقتصادية إقليمية في المشهد الاقتصادي العالمي. كما ستعمل على تطوير طموح هيئة الطرق والمواصلات لتحقيق الاستدامة المالية كهدف استراتيجي رئيس وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المعروف بإمكاناته الابتكارية والإبداعية، خاصة في الاقتصاد الرقمي.

من جانبه قال صدّيق فريد: "تؤكد هذه الشراكة صحة تفكيرنا المستقبلي في إطار سعينا لمواكبة التكنولوجيا سريعة التطور. وظلت سمارت كراود في طليعة الابتكار، حيث أنشأت أول منصة عقارية رقمية في المنطقة من الناحيتين التنظيمية والتقنية. وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نعمل على الاستفادة بشكل استراتيجي من التقنيات الناشئة للارتقاء بمبادراتنا إلى المستوى التالي."

واختتم فريد قائلاً: "نشعر بارتياح لوجودنا في بلد لا يسعى فقط لتكريس الابتكار فحسب، بل يدعمه أيضاً. إن الشراكة مع جهة حكومية تشاركنا نفس الرؤية يُعَدُّ حدثاً سعيداً بشكل خاص، وتتيح لنا تقديم فرص فريدة للجميع ليكونوا جزءاً من النمو الهائل الذي تشهده هذه المدينة."

يذكر أن التمويل الجماعي هو ممارسة تمويل المشاريع عن طريق جمع الأموال من عدد كبير من الناس من خلال منصات رقمية مرخصة مثل سمارت كراود وعدد من المنصات الأخرى، بالإضافة إلى منصة دبي الحكومية للتمويل الجماعي (دبي نكست). وقد اعتمد مجلس الوزراء في مارس 2022 إجازة ممارسة نشاط التمويل الجماعي وبأن يكون له مشغلين من القطاع الحكومي والخاص.

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