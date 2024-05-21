"أبوظبي للتنقل" يسمح بتظليل نوافذ الحافلات بجميع أحجامها بنسبة لا تزيد على 30%

المصدر: البيان

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في إطار التزامها بتوفير أفضل السبل لضمان سلامة الركاب في الإمارة، أعلنت دائرة البلديات والنقل متمثلة في أبوظبي للتنقل بالتعاون مع الجهات المعنية السماح بتظليل نوافذ الحافلات بجميع أحجامها، والتي تحمل اللوحات المرورية (خصوصي وعمومي) التابعة لإمارة أبوظبي.

وأوضح أبوظبي للتنقل بأنه قد تم السماح بتركيب التلوين بنسبة لا تزيد عن 30% لجميع جوانب المركبة باستثناء الجهة الأمامية، حيث لا يُسمح بتركيب أي تظليل بها، على أن تكون عملية تركيب التلوين إلزامية، مؤكداً على التزامه بتوفير بيئة آمنة ومريحة لجميع ركاب الحافلات في إمارة أبوظبي، حيث يأتي السماح بتركيب التلوين كخطوة إضافية لتعزيز سلامتهم وتحسين تجربة النقل بشكل عام في الإمارة.

ونوه أبوظبي للتنقل أن هدف القرار هو حماية الركاب من أشعة الشمس الساطعة وتقليل درجة حرارة الداخلية للمركبات وهو أمر أساسي لراحة الركاب وسلامتهم أثناء الرحلات، ومن بين أهم الحلول المتاحة لتحقيق ذلك هو تظليل نوافذ الحافلات، والذي يعد جوهرياً لتعزيز تجربة استخدام الحافلات، فضلاً عن دوره الفعال في الوقاية من أشعة الشمس الضارة.

ويسعى أبوظبي للتنقل لرفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والراحة أثناء استقلال الحافلات التجارية والنقل العام، وحيث تتميز المنطقة بشكل عام والإمارة بشكل خاص بارتفاع درجات الحرارة، ومناخها الحار، يصبح تظليل نوافذ المركبات خيارًا شائعًا ومطلوبًا بشكل متزايد، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون لتظليل النوافذ تأثير إيجابي على تجربة التنقل بالحافلات، مما يجعله خطوة مهمة في تعزيز الراحة والسلامة للركاب.

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