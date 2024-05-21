مكتوم بن محمد: خالص التعازي للحكومة والشعب الإيراني في وفاة إبراهيم رئيسي ومرافقيه

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عن خالص التعازي والمواساة للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في الحادث المأساوي.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : "خالص التعازي والمواساة للحكومة الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما في الحادث المأساوي، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته".

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز