محمد بن زايد ومحمد بن راشد: نتضامن مع إيران في هذه الظروف الصعبة

المصدر: دبي - البيان، وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين، إلى سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، العزاء إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة وأن قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وشعباً، في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما في حادث أليم.

ندعو الله لهم بالرحمة ولعائلاتهم الكريمة بالصبر والسلوان، ونؤكد تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «تعازينا وخالص مواساتنا للشعب الإيراني الشقيق وقيادته في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته في حادث أليم.. قلوبنا معكم في هذا الوقت العصيب.. ودعواتنا بأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته».

ودوّن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «‏خالص تعازينا ومواساتنا إلى الشعب الإيراني وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه إثر حادث تحطم الطائرة.. داعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أسرهم الكريمة الصبر والسلوان».

كما بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية إلى سماحة آية الله السيد علي الخامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الرئيس الدكتور آية الله إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم. كما بعث سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقية تعزية مماثلة إلى سماحة آية الله السيد علي الخامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودوّن سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة للشعب الإيراني وقيادته في وفاة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحسين أمير عبداللهيان وزير الخارجية ومرافقيهما، تغمدهم الله بواسع رحمته.. نؤكد تضامن دولة الإمارات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الموقف الجلل».

كما بعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تعزية إلى محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعرب فيها عن خالص العزاء وصادق المواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ومرافقيهما. وقال معالي غباش في برقية التعزية: «بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أتوجه إليكم ولمجلسكم الموقر بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان ومرافقيهما، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم وشعب الجمهورية الإيرانية الإسلامية جميل الصبر والسلوان».

كما دوّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «خالص العزاء والمواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية حكومة وشعباً في وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي والمرافقين له إثر حادث تحطم الطائرة المأساوي، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان». وقدم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، خالص التعازي وصادق المواساة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني.

وقال سموه: «جمعتني علاقة طيبة بعبد اللهيان وأقدر ما بذله من جهود داعمة لمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين». ودوّن سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «‏خالص العزاء و صادق المواساة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية والشعب الإيراني في وفاة فخامة الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس جمهورية إيران الإسلامية، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.

نسأل الله أن يتغمد الرئيس الإيراني ومرافقيه بواسع رحمته وأن يلهم أهاليهم وذويهم والشعب الإيراني الصبر والسلوان. جمعتني علاقة طيبة بمعالي عبداللهيان وأقدر ما بذله من جهود داعمة لمسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين».

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