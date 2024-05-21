تكريم أفضل متلقي البلاغات ومسؤولي الدوريات في شرطة دبي

المصدر: دبي- البيان

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كرّم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، بحضور قيادات شرطية، أفضل متلقي البلاغات في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات وأفضل مسؤولي الدوريات في مراكز الشرطة في الربع الأول من العام الجاري، تقديراً لإخلاصهم في العمل وجهودهم المبذولة في تعزيز الأمن والأمان وتفانيهم في سرعة انتقالهم على مستوى مراكز شرطة دبي لمواقع الحوادث.

وشمل التكريم في فئة أفضل متلقي البلاغات في إدارة مركز القيادة والسيطرة وهم الرقيب حسن أحمد عزتي، والعريف أول نبيل أحمد صالح حيدرة، والعريف أول محمد فاروق الريح، والعريف حسن محمد فرزان غلام. بينما شمل التكريم في فئة مسؤولي الدوريات الرقيب أول عادل جمعة موسى، والعريف أول عبد الله فهد عبد الملك أهلي من مركز شرطة البرشاء، والرقيب أول محمد عتيق خميس الوالي، والشرطي أول عبد الله بن صالح باكرشوم من مركز شرطة الراشدية.

وقال اللواء خليل المنصوري إن متلقي البلاغات يؤدون دوراً حيوياً في تقديم خدمات إنسانية، وإنقاذ حياة الناس ومساعدة الآخرين، من خلال عملهم في إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، حيث إن عملية تلقي البلاغات على هاتف النجدة (999)، تعتبر مهمة إنسانية بحد ذاتها، فقد يؤدي أي تأخير في وصول دورية الشرطة إلى مكان الحادث، إلى تفاقم حالة المصاب أو وفاته، فهي مهمة تتطلب الكثير من اللباقة والصبر وحسن التصرف في استقبال المكالمات الواردة من أفراد الجمهور للإبلاغ عن الحوادث.

وثمن اللواء المنصوري الدور الكبير الذي يؤديه مسؤولو الدوريات من سرعة الاستجابة في الانتقال للحوادث بمختلف أنواعها.

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