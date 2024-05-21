حاكم عجمان يتقبل التعازي في وفاة ميرة النعيمي

المصدر: عجمان - وام

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تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، أمس، التعازي في وفاة الشيخة ميرة بنت علي النعيمي، رحمها الله، في مجلس أمين الشرفاء في منطقة مشيرف بعجمان.

وتقبل سموهما التعازي من الشيوخ والمسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموهما وآل النعيمي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها وآل النعيمي الصبر والسلوان. وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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