قرينة حاكم عجمان: جهود القيادة لتمكين المرأة منذ التأسيس

المصدر: عجمان ـ وام

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ترأست قرينة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان، رئيسة جمعية أم المؤمنين، أول من أمس اجتماع الجمعية العمومية السنوي في مقر الجمعية بعجمان.

حضر الاجتماع عضوات الجمعية العاملات والمنتسبات، وعدد من القيادات النسائية من مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وسعادة حصة عبدالرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع.

وقدمت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة لجهودها في دعم وتمكين المرأة في الإمارات منذ التأسيس، مشيرة إلى أن أهم تمكين للمرأة هو قيامها بدورها كأم وزوجة في بناء الإنسان وهو الدور الذي تؤكد عليه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

واستعرضت أسماء شهداد، المدير التنفيذي للجمعية خلال الاجتماع إنجازات الجمعية عن عام 2023م من خلال مقطع فيديو، وتم اعتماد وتصديق محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والتقرير الإداري الختامي لعام 2023 والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومشروع الميزانية التقديرية لعام 2024 ـ ومناقشة الخطة التشغيلية للجمعية لعام 2024، واختيار مدقق الحسابات.

وقدمت الحاضرات عدة مداخلات تمحورت حول المقترحات التطويرية ومساهماتهن التطوعية لخدمة الجمعية خلال الفترة المقبلة.

وأثنت الشيخة فاطمة بنت زايد بن صقر آل نهيان على تفاعل العضوات ووجهت إدارة الجمعية بعقد جلسة عصف ذهني.

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