«الهلال الأحمر الإماراتي» تجهز كسوة العيد لأهالي غزة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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حثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أصحاب الأيادي البيضاء، على المشاركة في دعم مشروع «كسوة العيد»، لأهالي غزة.

وفي إطار دعم الأشقاء الفلسطينيين حددت الهيئة أمس عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي «X»، قيمة التبرع بكسوة العيد والعيديات للأطفال والسلال الغذائية، ضمن جهودها المستمرة ضمن حملتها للأضاحي للعيد التي أطلقتها، تحت شعار «عطاؤكم.. عيدهم»، وتستهدف من خلالها إدخال البهجة والفرح إلى نفوس الأسر والأطفال.

وأوضحت الهيئة أن قيمة التبرع بالكسوة عيد الأضحى، لأهالي قطاع غزة، تبلغ 50 درهماً، بينما تبلغ قيمة المساهمة بعيدية الطفل 10 دراهم، بينما تبلغ قيمة السلة الغذائية لأهالي غزة، تزامناً مع العيد 250 درهماً.

ونوهت بأن الفرق العاملة لديها بدأت في تنفيذ مشروع، شراء «كسوة العيد» من ملابس وهدايا، بغية توزيعها على الفئات المستهدفة في قطاع غزة، موضحة بأنها انتهت مؤخراً من تجهيز المرحلة الأولى من الطرود، حيث جار شحنها حالياً إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، استعداداً لإدخالها إلى قطاع غزة سواء عبر التسليم المباشر أو عن طريق إسقاطها جواً.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر، إلى أن كسوة العيد ستتضمن ملابس وهدايا ومقتنيات متنوعة.

وأوضحت أن عملية توفير الأضاحي للفئات المحتاجة في قطاع غزة، ستكون هذا العام من خلال الفرق المختصة بالهيئة والتي تم تكليفها بمهام، زيارة المزارع ومالكي الأضاحي للتفاوض معهم على عملية شراء ما يملكونه من أضاح.

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