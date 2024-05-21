«صندوق الوطن» ينظم يوماً مفتوحاً لاستكشاف الذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي ـ وام

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يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن غداً فعاليات اليوم المفتوح للصندوق بجزيرة السعديات في أبوظبي.

وتركز فعاليات هذا العام على استكشاف الذكاء الاصطناعي من خلال رصد الابتكارات والتطبيقات وآفاق المستقبل وقدرة الذكاء الاصطناعي على التغيير وتأثيره على مستقبل العمل محلياً وإقليمياً وعالمياً.

ويرافق معاليه خلال فعاليات اليوم المفتوح، معالي سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وأعضاء مجلس إدارة صندوق الوطن وعدد من الخبراء الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتشهد ورش وجلسات اليوم المفتوح حضور عدد كبير من طلاب المدارس والجامعات والأكاديميين إلى جانب ممثلين عن الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقال ياسر القرقاوي مدير عام صندوق الوطن إن تركيز الصندوق في اليوم المفتوح هذا العام على الذكاء الصناعي كموضوع رئيسي لكافة الأنشطة جاء بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لرسم صورة واضحة أمام أبناء وبنات الإمارات تتضمن أحدث ابتكارات التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي، وكيف يعيد تشكيل سوق العمل وصناعات وظائف المستقبل.

ولفت القرقاوي إلى أن المناقشات التي يديرها خبراء على مستوى العالم في هذا المجال، تركز حول ما يتيحه الذكاء الاصطناعي من فرص، وما يطرحه من تحديات على القوى العاملة، واستراتيجيات إعداد الطلبة لمستقبل يحركه الذكاء الاصطناعي، وأهمية تزويد الأجيال الجديدة بالمعارف والأدوات والمهارات التي تمكنهم من التعامل مع ما يقدمه العصر الرقمي الحديث من فرص وتحديات.

ونوه إلى أن فعاليات وأنشطة وورش العمل والجلسات الرئيسية والمتخصصة التي يضمها اليوم المفتوح تهدف إلى التعريف بأهم الحلول التكنولوجية المتطورة لتحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمعات والبيئات التعليمية، وتمنح المشاركين الفرصة لمتابعة عدد من كلمات القادة والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن الفعاليات تشهد ورش عمل تفاعلية تغطي مختلف جوانب الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى معرض خاص بمشاريع طلبة المدارس والجامعات في دولة الإمارات، والتي تركز جميعها على الذكاء الاصطناعي من أجل الخير.

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