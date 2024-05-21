«زراعة أبوظبي» تعتزم إنتاج 5300 ملكة نحل

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، عن توزيع 2283 ملكة من ملكات الجيل التاسع على مربي النحل في الدولة، وما زالت عمليات التربية مستمرة حتى الوصول للمستهدف، بإنتاج 3000 ملكة خلال تربية موسم الربيع، في الفترة من مارس حتى منتصف مايو 2024، كما سيتم تربية وإنتاج 2300 ملكة خلال تربية موسم الخريف، في الفترة من أكتوبر حتى منتصف نوفمبر 2024، ليبلغ العدد الإجمالي إنتاج 5300 ملكة للجيل التاسع من ملكات سلالة النحل في الإمارات.

وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للنحل، الذي يصادف يوم 20 من مايو كل عام، نشرت الهيئة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تعريفياً عن إنجازاتها وجهودها، وحرصها على دعم مربي النحل المواطنين، من خلال توفير احتياجاتهم من ملكات سلالة نحل العسل الإماراتية ذات الجودة العالية، بهدف العمل على زيادة إنتاجهم من الأعسال المحلية ذات الجودة العالية، مثل عسل السمر وعسل السدر والغاف، واستدامة قطاع تربية النحل في الدولة.

وفي سياق متصل، قامت الهيئة في مارس الماضي، بتربية وإنتاج 2693 ملكة نحل من الجيل التاسع من ملكات النحل الإماراتية، وذلك في إطار جهودها لتطوير سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج أنواع عالية الجودة من العسل، وضمان استدامة تربية النحل وإنتاج العسل، وتقليل الاعتماد على استيراد خلايا النحل من الخارج، وأشارت الهيئة إلى أنه خلال الفترة من عام 2016- 2023، تم تربية ثمانية أجيال من ملكات سلالة النحل الإماراتية، وإنتاج 13,217 ملكة، حيث تم توزيع 10703 ملكات على مربي النحل في الدولة.

تسويق

وتكثف الهيئة جهودها في دعم النحالين بالدولة للوصول بالأعسال المحلية إلى مرحلة التسويق عالمياً، حيث نظمت خلال الفترة من 26 يناير حتى 8 فبراير 2024، مهرجان الوثبة للعسل، أحد المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة بأبوظبي، وشارك فيه 60 مربي نحل وشركة من الشركات المهتمة بتربية النحل وإنتاج العسل، تضمّن مسابقات متنوعة للعسل، وجوائز قيّمة للمشاركين.

كما نفذت الهيئة عدداً من الورش والندوات العلمية في مجالات تربية النحل وإنتاج العسل.

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