تعاونية الاتحاد تنجز مركز واحة السيليكون والافتتاح قريباً

المصدر: دبي - البيان

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كشفت تعاونية الاتحاد عن إنجاز مشروع المركز التجاري في منطقة واحة السيليكون بنسبة 100 %، إذ سيتم افتتاحه قريباً لينضم إلى قائمة فروعها ومراكزها الرائدة، وذلك في إطار خطط التعاونية للتوسع والانتشار، بما يخدم أفراد المجتمع، ويسهم في توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها.

جاء ذلك في تفقد أعمال المشروع من قبل الإدارات المعنية في تعاونية الاتحاد إيذاناً لافتتاحه قريباً، إذ إن المركز الجديد سيرفع من نسب المخزون الاستراتيجي للسلع في التعاونية بنسب متباينة، وسيتضمن أنماطاً جديدة للتسوّق، وسيسهم في مواكبة نمو الطلب الاستهلاكي في دبي، كما أنه يعد امتداداً لشبكة أفرعها بشكل أكثر توسعاً في مناطق إضافية في الإمارة.

وقال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد محمد الهاشمي إن التعاونية ملتزمة ضمن خططها الاستراتيجية توفير تجربة تسوق فريدة من نوعها لجميع الفئات المجتمعية مع ضمان توفير أفضل المنتجات وبمواصفات عالية وأجودها وبأسعار تنافسية، مشيراً إلى أن الانتهاء من إنجاز المركز الجديد في منطقة واحة السيليكون بنسبة 100 %، يندرج ضمن أهداف التعاونية في الانتشار والنمو بما يعود بالفائدة على المساهمين والمتسوقين والمتعاملين مع التعاونية.

وأضاف أن المركز الجديد يتميز بموقعه الحيوي كونه يخدم قاطني منطقة السيليكون والمناطق المحيطة والقريبة منها، وتعتمد تعاونية الاتحاد ضمن خطط التوسع على تغطية المناطق الجديدة التي تتوافر فيها بنية تحتية وكثافة سكانية للوصول بمباني التعاونية إلى مستوى أفضل ولتحقيق وتلبية المتطلبات الأساسية.

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