محاكم دبي تبرم مذكرة تفاهم لتعزيز التحول الرقمي

المصدر: دبي ـ البيان

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أبرمت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع شركة إماراتك، في خطوة مهمة نحو تسريع تطوير منظومة المحاكم في مجال التحول الرقمي وحلول التكنولوجيا، وهذه الخطوة تعكس الالتزام بتطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة لتحسين الكفاءة والفعالية في محاكم دبي. وذلك بحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، والقاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز.

التزام راسخ

وأعرب سيف السويدي عن سروره بالإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة إماراتك، لدعم التحول الرقمي في منظومتنا القضائية، وإعادة هندسة العمليات والإجراءات، باعتبارها خطوة تعكس الالتزام الراسخ بتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في تقديم العدالة وتسريع الإجراءات ورفع مستويات رضا المستفيدين من الرقمنة في تقديم الخدمات القضائية.

وقال إن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس رؤيتنا في مسار النمو والتحديث المستمر، وإن التحول الرقمي جزء لا يتجزأ من رحلتنا نحو تحقيق الابتكار لتعزيز كفاءة النظام القضائي.

وقع الاتفاقية من قبل محاكم دبي، إبراهيم الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الكاتب العدل والتسوية والتنفيذ، موضحاً أن الهدف الرئيسي من المذكرة هو تلخيص تحليل وفهم العمليات والإجراءات والخدمات والحلول التقنية المناسبة والملائمة للمتطلبات الحالية والمستقبلية لدى الطرفين لدفع عجلة التحول الرقمي في محاكم دبي

وأشار إلى أهمية المذكرة في دراسة وتحليل الأنظمة التشغيلية التقنية لمحاكم دبي ودراسة متطلبات محاكم دبي من مشاريع تقنية وخطة التحول التقني للأنظمة وقواعد البيانات والذكاء الاصطناعي والمشاريع المستقبلية بالتوافق مع تطلعات الحكومة نحو الحد من البيروقراطية الإجرائية ورفع تصور إعادة هندستها إلكترونياً.

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