«الصحة» تطلق حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025

المصدر: دبي ـ شيرين فاروق

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أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس الأعمال الميدانية لحملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 - 2025، بالتعاون مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء والجهات الصحية ومراكز الإحصاء المحلية.

وتستهدف المسوحات الصحية دعم استراتيجيات التخطيط والسياسات الصحية الوطنية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة 2030 عبر 70 فرقة ميدانية في مختلف أنحاء الدولة.

وأكدت الوزارة أن المسح الوطني يهدف إلى جمع معلومات ميدانية ذات اعتمادية منهجية حول الواقع الصحي في دولة الإمارات، وذلك بناء على منهجية إحصاء وطنية تتماشى مع أرقى المعايير العالمية، فيما يتعلق بجودة البيانات الإحصائية، إضافة إلى تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية.

وأكد الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة خلال مؤتمر صحفي أمس في دبي، أن المسوحات الصحية ممارسة معتمدة عالمياً في الأنظمة الصحية وتدعمها منظمة الصحة العالمية، بهدف رسم الخطط المستقبلية للقطاع الصحي لتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، ورفع مستوى الخدمات الصحية، في إطار تطلعات الدولة لتحقيق الريادة العالمية وتعزيز التنافسية كنموذج صحي عالمي يحتذى به، من خلال بناء قاعدة بيانات ذات موثوقية لتطوير التخطيط ووضع الآليات التي تُعزز من أداء القطاع الصحي وفق أفضل المعايير العالمية.

وأكد محمد حسن المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، أن المعلومات الإحصائية الرسمية التي سيتم جمعها أساسية لعملية التنمية في دولة الإمارات وتقوم المراكز الإحصائية بوضع كافة المعايير لإضفاء السرية التامة على المعلومات والبيانات التي يتم جمعها خلال الزيارات الميدانية للمسح الوطني للصحة والتغذية ووفقاً لاعتبارات فنية دقيقة تشمل المبادئ العلمية الأساسية للإحصاءات الرسمية، والتي سيتم استخدامها لأغراض إحصائية تصب في عملية رسم السياسات والتخطيط الحكومي من خلال اتباع أدوات الحوكمة السليمة لإدارة البيانات والمعلومات وحمايتها، وتوظيف أحدث التقنيات والتكنولوجيا لجمع وتحليل ومعالجة البيانات التي تضمن السرية والخصوصية.

وقال الدكتور عبد الله النقبي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الصحية المساندة بالإنابة، في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية: تهدف حملة المسح الوطني للصحة والتغذية 2024 إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية في دولة الإمارات انسجاماً مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» والتنمية المستدامة 2030. وتنطوي الحملة على بناء قاعدة بيانات شاملة تعزز من قدرتنا على التخطيط المستقبلي وتطوير البرامج الصحية الوقائية والعلاجية، وبالتالي تحسين جودة حياة جميع المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأوضحت الدكتورة علياء حربي مديرة مركز الإحصاء والبحوث في الوزارة، أن المسح الصحي الوطني يستهدف 10000 أسرة من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى 2000 فرد من العمال، كما يستهدف مسح التغذية الوطني 10000 أسرة من عيّنة مختلفة، مع الإشارة إلى أن 40% ضمن الفئات المحددة من المواطنين، و60% من المقيمين. وأضافت أن العينات تشمل البالغين فوق عمر الـ18 سنة، والأطفال ضمن شريحتين، الأولى من عمر يوم إلى 5 سنوات، والثانية من 6 إلى 17 سنة، إضافة للإناث بعمر 15 إلى 49 سنة والنساء الحوامل.

منهجية علمية

وأكد خالد الجلاف، مدير إدارة البحوث والدراسات وتحليل البيانات في هيئة الصحة بدبي، أن المسوحات الوطنية للصحة بشكل عام تُعد من المتطلبات العالمية، التي تنفذها أكثر الدول تقدماً، من أجل تحقيق أقصى درجات الرفاه الصحي لسكانها، موضحاً أن منظومة الرعاية الصحية في دولة الإمارات تشهد تحولات استثنائية ومهمة.

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