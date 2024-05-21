خالد بن محمد: الشركات الوطنية قادرة على استشراف مستقبل الصناعات الدفاعية

المصدر: أبوظبي - وام

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شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين مجموعة «إيدج»، الرائدة عالمياً في مجال الدفاع والتكنولوجيا المتقدمة، والشركة الإيطالية «فينكانتييري»، لإطلاق «ميسترال»، المشروع المشترك لبناء السفن بين الشركتين في أبوظبي.

وأكّد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن هذه الشراكة الاستراتيجية تبرز المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصناعة الوطنية في مختلف المجالات ذات الأولوية، ومن ذلك برامج ومبادرات الصناعة الدفاعية والعسكرية، التي تثبت الكفاءة العالية التي تتمتع بها الكوادر الوطنية وقدرة الشركات الوطنية على مواكبة آخر التوجهات العالمية التي تعتمد على الحلول المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم الدقيقة لبناء قدرات تنافسية قادرة على استشراف مستقبل الصناعات الدفاعية تماشياً مع متطلبات القطاع وفقاً لأعلى وأرقى معايير الجودة والتميّز.

وسيستفيد المشروع المشترك، الذي تم الإعلان عنه أول مرة في شهر فبراير الماضي، من الفرص العالمية لتصميم وتصنيع السفن الحربية المتقدمة.

وتمتلك مجموعة «إيدج» حصة قدرها 51 % في المشروع، الذي سيتم منحه حقوقاً رئيسة في الطلبات من خارج حلف شمالي الأطلسي «ناتو»، وعدداً من الطلبات الاستراتيجية المقدمة من دول أعضاء مختارة في ناتو، مع مجموعة تجارية من الطلبات تبلغ قيمتها نحو 30 مليار يورو.

طلب كبير

وأعقب توقيع الاتفاقية مباشرة الإعلان عن طلب كبير من قوات خفر السواحل الإماراتية لشراء 10 سفن دوريات بحرية متقدمة تقنياً بطول 51 متراً، وبقيمة 400 مليون يورو.

وتعدّ سفن الدوريات بطول 51 م من طراز «P51MR»، المستندة إلى فئة «Saettia» ذات الفعالية المثبتة، سفناً حديثة تتميز بنمطها العالي، وثباتها في ظروف البحر القاسية، وانخفاض القدرة على اكتشافها بوساطة الرادار، ومرونة تشغيلية عالية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية فيصل عبدالعزيز البناي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيدج»، وماتيو بيريغو دي كريمناغو، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية؛ والأميرال إنريكو كريديندينو، رئيس البحرية الإيطالية وحمد محمد المرر، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيدج»؛ والدكتور بييروبرتو فولغيييرو، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لمجموعة فينكانتييري؛ والدكتور داريو ديستي، المدير العام لقسم السفن البحرية في فينكانتييري.

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