دائرة البلديات بأبوظبي تنظم منتدى السلامة والصحة المهنية

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بنجاح فعاليات منتدى السلامة والصحة المهنية 2024 الذي أقيم على مدار يومين، بهدف تعزيز الوعي وتبادل الحوار في أفضل الممارسات في هذا المجال عبر مختلف القطاعات داخل الإمارة إضافة إلى التأكيد على دور والتزام الدائرة المحافظة على سلامة أفراد المجتمع عبر الرقابة على المشروعات التي تتولى الإشراف عليها.

وحضر فعاليات المنتدى د. سالم الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل إلى جانب كبار ممثلي الجهات الحكومية والمسؤولين والموظفين والمقاولين ومقدمي الخدمات في القطاعات المعنية، فجمع عدداً من الخبراء على المستويين المحلي والدولي لبحث ومعالجة القضايا المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، عبر النقاشات القيمة والعروض التقديمية المتميزة التي شكلت منصة لتبادل الخبرات وفرص العمل المشترك، وأتاحت للحضور التعرف إلى الاستراتيجيات المهمة، وأفضل الممارسات التي تهدف إلى التغلب على التحديات في هذا المجال الحيوي، كما أسهمت في تعميق مفاهيم المشاركين في الاتجاهات والابتكارات الحالية في مجال إدارة السلامة والصحة المهنية.

وقال د. سالم الكعبي: «يؤكد نجاح المنتدى التزامنا الراسخ توفير بيئة عمل مثالية وآمنة للجميع في إمارة أبوظبي، وتضم الدائرة والجهات التابعة لها أكثر من 16,000 موظف إضافة إلى كونها الجهة التنظيمية لقطاعي البناء والإنشاء، والنقل، اللذين يعدان من أكثر القطاعات حيوية على مستوى الإمارة، فإن مهمتنا في الحفاظ على سلامتهم المهنية تعد على قمة أولوياتنا ما يدفعنا إلى الحرص الشديد على ترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز قدراتهم الإنتاجية وتمكنهم من الإبداع والابتكار».

ويعد هذا المنتدى جزءاً من فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية الذي تنظمه الدائرة تحت شعار «ضمان السلامة والصحة المهنية في الظروف غير المستقرة» وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية لمؤتمر العمل الدولي الذي استمر من 6 وحتى 10 مايو.

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