210 شركات تعرض أحدث الابتكارات الأمنية في «آيسنار أبوظبي»

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

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تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثامنة والأضخم في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» والذي يقام على مدى 3 أيام من 21 ولغاية 23 مايو الجاري بمركز أدنيك أبوظبي، تحت شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني».

وبحسب الأرقام والإحصائيات، فإن الدورة الحالية، التي تنظمها وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان بالتعاون مع مجموعة أدنيك، تعتبر قياسية في حجم مساحة المعرض والشركات والدولة المشاركة فيه، حيث زادت المساحة بنسبة 57 % لتصل إلى 24 ألف متر مربع، كما تشهد الدورة الحالية زيادة في عدد الشركات بنسبة 14 % عن الدورة السابقة، بواقع 210 شركات تمثل 35 دولة حول العالم، منها 84 شركة وطنية.

ووفقاً للأرقام فإن الشركات الوطنية تشكل 40 % من إجمالي عدد الشركات المشاركة، في الوقت الذي تشهد فيه الدورة الحالية مشاركة 6 أجنحة رئيسية، تمثل كلاً من الإمارات وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والصين وألمانيا.

وأكدت اللجنة العليا المنظمة لفعاليات المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، أن الدورة الحالية تشهد إطلاق 6 فعاليات جديدة تقام للمرة الأولى على هامش المعرض، والتي تمثل إضافة نوعية للفعاليات التي تنطوي تحت مظلة المجموعة وتسهم في تعزيز إقامة الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات للعاصمة أبوظبي وفق تطلعات القيادة الرشيدة، إضافة إلى دورها الحيوي في نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة وتوطينها في الدولة.

ويمثل المؤتمر منصة عالمية التأثير تسهل الوصول المباشر إلى المتخصصين والمشترين الحكوميين الإقليميين.

كما أن المعرض يعد منبراً لكبار الخبراء في مجالات الأمن السيبراني والوطني وإدارة الأزمات لتقييم أهم الاستراتيجيات لتعزيز الاستعداد والتأهب للمستقبل، من خلال معالجة أربعة مجالات أساسية للأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية البنية التحتية الحيوية، ولفت إلى أن الحدث سيوفر رؤى عملية حول تعزيز الأمن والحماية المجتمعية والمدنية وأحدث الابتكارات في مجال الأمن الوطني.

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